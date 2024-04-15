傳王美花520後不續任將轉任國發會主委？曾文生掌經濟部呼聲高
新內閣名單陸續出爐，經濟部長王美花今（15）日被媒體問及是否已接獲準總統賴清德徵詢，接任國發會主委或轉任政委，她回應，擔任40多年公務員，每天想的都是怎麼做好工作，，其他部分謝謝關心。至於遲遲未公布的經濟部長一職究竟會由誰來接任？外界傳言台電代理董事長、經濟部次長曾文生出線機率高。
記者鄭妤安/台北報導
準總統賴清德將於5月20日上任，近日新內閣名單也陸續出爐，第一波內閣名單包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱；第二波內閣名單則有內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、文化部長小野（李遠）。
準行政院長卓榮泰本周將公布第三波人事，近期傳出財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、人事行政總處人事長蘇俊榮將續任。
遲遲未公布的經濟部長一職，則以台電代理董事長、經濟部次長曾文生呼聲最高，而現任部長王美花則傳出接任國發會主委一職，填補原國發會主委龔明鑫將轉任行政院秘書長後留下的空缺，或轉任政委，對此，她於稍早受訪表示，經濟部的工作非常重要，以她擔任40幾年公務員，每天想的都是怎麼做好每天的工作，其他部分謝謝關心。
據了解，王美花的丈夫，也就是國安會秘書長顧立雄，已被內定接任國防部長，為避免夫妻二人佔據內閣重要部會首長職務引發外界反彈，早已確定王美花不再續任經濟部長職務。