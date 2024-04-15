明揚惡火後集團整合資源 母公司明安股份轉換取得100%股權
高爾夫球製造商明揚公司屏東工廠，2023年9月22日發生爆炸火警，造成員工、消防10人死亡、111人受傷，明揚與母公司高爾夫球具代工大廠明安雙雙於今（15）日暫停交易，下午明安宣布，將發行新股取得100%明揚股權，明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，暫定9月30日為股份轉換基準日。
記者許家禎／台北報導
位於經濟部科技產業園區的明揚國際，為世界性的高爾夫球指標大廠，台灣高爾夫球出口平均每二顆，就有一顆是明揚生產，約占台灣高爾夫球外銷比重約49.7%，全球前五大高爾夫球品牌都是明揚的主要客戶。
明揚的外銷市場則以美國為主，市占率高達8成、亞洲約占1成5居次，其餘為台灣與其他區域。而美國市場用的高階用球或是特殊規格高爾夫球，多半出自明揚，但明揚受2023年9月22日爆炸火警影響後當月底停工，影響台灣高球出口甚鉅。
明揚遭經濟部勒令停工100%產能，歷經善後處理，去（2023）年營運由盈轉虧，全年虧損9.3億元，每股純損17.4元。持股51.64%母公司明安受其拖累，去年稅後純益減為0.69億元，年減幅96.9%，每股純益0.5元。
明安今日重訊指出，將發行新股取得100%明揚股權，明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，暫定9月30日為股份轉換基準日。明安將以股份轉換方式取得明揚100%股份，屆時明揚將成為明安100%子公司，主要是明揚復工重建需要時間與龐大資源，面臨重大困難與挑戰，希望能藉集團資源挹注，並兼顧股東與員工權益，明揚也擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。