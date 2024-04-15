連37個月只增不減！定期定額ETF冠軍換00878、存股族最愛
定期定額ETF冠軍換人做！「國民ETF」國泰永續高股息00878不僅是全台最多人持有的ETF，有近123萬人投資，近期正式超車元大高股息0056，奪下ETF定期定額交易戶數冠軍，逾25.6萬戶長期持有，受到年輕人、上班族、親子理財存股的青睞。
記者許家禎／台北報導
00878自2021年2月至今，已連續37個月定期定額戶數「只增不減」，一路從排行榜上第7名往上挺進，並在第3名盤旋13個月，和兩位老大哥元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）棋逢敵手，但在高股息ETF日漸成為投資主流，以及00878獲得逾百萬受益人青睞後，00878人氣直接飆升，也首度於2024年3月奪下ETF定期定額戶數冠軍寶座。且根據集保中心數據統計，不論是年輕人、上班族或親子理財，00878皆勇奪存股標的第一名。
法人表示，00878在近期一片月配高股息ETF混戰中，00878還能堅持走自己的路，持續以穩定向上的季配息，以及較大盤跟漲抗跌跌的總報酬率，獲得存股族長期青睞，而這些長期投資人更注重穩健的實際績效，不一味追逐超高配息率及月月配現金流，反而能根據自身需求，挑選合適存股標的。
至於00878的選股邏輯，因為追蹤國際級MSCI指數，能挑選出市值大、流動性更佳、且重疊度低的成分股，舉例來說，相較其他9字輩高股息ETF，成分股平均僅一至兩千億市值，00878成分股平均市值逾四千億，主要持股如華碩、緯創、聯發科、廣達等，均是外資青睞標的，更不容易出現吃豆腐、抬轎等亂象，安全性更高，也讓他能安心長抱至今，一股不賣、持續加碼。