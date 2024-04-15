建國啤酒廠變北科大校地惹議！校方：全校之力承擔修復與活化

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北科大指出，目前校區位處台北市文化雙軸線之核心樞紐，建啤公有地距離北科大約200公尺，有利於文創園區與校區的鏈結與整合，可立即能舒緩校地不足的問題，更能有效發揮行政、教學及研究的資源綜效，紓解校地不足、發展嚴重受限的困境，也是政府支持文化永續、技職教育發展千載難逢的實踐契機。
此外，北科大指出，世界最好的古蹟維護，都是由大學管理維護的，如牛津大學圖書館、劍橋大學聖母教堂、倫敦大學以及台灣大學文學院，而北科大在管理維護古蹟及歷史建築已有實績，比如修復校內市定古蹟紅樓、歷史建築一大川堂，正將一大川堂及校史館融合為校史藝文園區等。
北科大也強調，學校建築系、文化事業發展、工業設計系等系所老師，長年致力於歷史建物的維護，尤其建築系有三分之一以上老師長期投入此領域，設計學院也有多位老師為文資領域的專家及委員；化工系、生物科技研究單位具備發酵學專長，能活化文資。
北科大表示學校沒有營收壓力，必當本於公有公用原則，妥善保存古蹟及歷史建物，也願意以全校之力，承擔建啤文資修復及活化的重任，並且願意與任何有志於古蹟維護及文資活化的團體合作，所有作為必定會遵循都市計畫、文資之審議程序與相關法令辦理。