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建國啤酒廠變北科大校地惹議！校方：全校之力承擔修復與活化

▲北科大強調，願意以全校之力，承擔建啤文資修復及活化的重任、與任何有志於古蹟維護及文資活化的團體合作。（示意圖／北科大提供）
▲北科大強調，願意以全校之力，承擔建啤文資修復及活化的重任、與任何有志於古蹟維護及文資活化的團體合作。（示意圖／北科大提供）

記者林志怡／台北報導

建國啤酒廠校地近期變更為台北科技大學用地，引發民間團體質疑，對此校方通過聲明強調，校地不足是學校不可迴避的問題，而建國啤酒廠公有地可立即能舒緩校地不足的問題，也願意以全校之力，承擔建啤文資修復及活化的重任、與任何有志於古蹟維護及文資活化的團體合作。

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北科大解釋，過去臺北工專時期，學生約3800人，校地有12.9公頃，後1970年代配合台北市都市發展，將3.3公頃校地提供市政府徵收做為建國北路與忠孝東路的道路用地，校地銳減為9.6公頃，但學生人數持續成長至目前已逾1萬3600人，校地不足導致學校無法將專任教師聘滿，教學研究能量無法全力發揮，是北科大刻不容緩且無法迴避的課題。

北科大指出，目前校區位處台北市文化雙軸線之核心樞紐，建啤公有地距離北科大約200公尺，有利於文創園區與校區的鏈結與整合，可立即能舒緩校地不足的問題，更能有效發揮行政、教學及研究的資源綜效，紓解校地不足、發展嚴重受限的困境，也是政府支持文化永續、技職教育發展千載難逢的實踐契機。

此外，北科大指出，世界最好的古蹟維護，都是由大學管理維護的，如牛津大學圖書館、劍橋大學聖母教堂、倫敦大學以及台灣大學文學院，而北科大在管理維護古蹟及歷史建築已有實績，比如修復校內市定古蹟紅樓、歷史建築一大川堂，正將一大川堂及校史館融合為校史藝文園區等。

北科大也強調，學校建築系、文化事業發展、工業設計系等系所老師，長年致力於歷史建物的維護，尤其建築系有三分之一以上老師長期投入此領域，設計學院也有多位老師為文資領域的專家及委員；化工系、生物科技研究單位具備發酵學專長，能活化文資。

北科大表示學校沒有營收壓力，必當本於公有公用原則，妥善保存古蹟及歷史建物，也願意以全校之力，承擔建啤文資修復及活化的重任，並且願意與任何有志於古蹟維護及文資活化的團體合作，所有作為必定會遵循都市計畫、文資之審議程序與相關法令辦理。

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