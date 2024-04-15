三星共同執行長慶桂顯率團來台 親訪廣達小金雞母雲達科技總部
南韓三星（Samsung）電子執行長慶桂顯上週來台造訪廣達集團旗下的雲達科技（QCT），由廣達副董事長梁次震、資深副總經理暨雲達總經理楊麒令親自接待。業界預期，慶桂顯此次參訪雲達，雙方可望洽談AI伺服器相關訂單，而未來在AI領域也有望更進一步合作關係。
記者魏妤庭／台北報導
據了解，三星電子去（2023）年自行開發生成式AI工具「Simply Chat」供內部員工使用，功能包含紀錄文件、建立檔案，以及撰寫電郵、優化程式碼等，以藉此提高整體營運效率。不過目前尚未對外開放使用，因而市場普遍對其生成式AI的技術了解有限。
隨著三星訂定發展生成式AI技術作為目標，緊接著需要能提供良好運行的硬體設備。因此，此次慶桂顯率團隊來台，直進廣達集團AI伺服器核心的雲達科技，參訪了解各項伺服器設備搭配輝達的AI晶片所能創造的運算能力，也為了雙方進一步的合作做鋪陳。
儘管三星近年來在半導體製程持續落後台積電，但慶桂顯上月於股東會表明集團已設置AI運算實驗室，以力求創新，並預計明年推出旗下設計的新型人工智慧晶片，將記憶體處理量減少到原本的1/8，提高AI系統性能，並降低耗能，搶攻大型語言模型（LLM）商機。
廣達目前持續為亞馬遜、微軟、谷歌、Meta等4大雲端服務供應商，穩定提供搭載輝達晶片，特殊積體電路晶片的AI伺服器。業界預期，此次三星參訪雲達，雙方可望洽談AI伺服器相關訂單。