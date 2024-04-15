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電動車競爭激烈！特斯拉宣布全球裁員10％　歷年來規模最大

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布將在全球範圍裁員特斯拉10％員工。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布將在全球範圍裁員特斯拉10％員工。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

電動車產業在中國電動車強勢傾銷下競爭激烈，產業龍頭特斯拉今 ( 15 ) 日下午致函全體員工，宣布將在全球範圍內裁員10%，相當於裁減約1.4萬名員工，以精簡組織架構、降低成本，而這也是特斯拉自2017年以來，第五次全球大規模裁員。
 
特斯拉於台灣時間15日下午3時左右發布的官方信函，宣布今年將在全球範圍裁員10%，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在信中指出，多年來，特斯拉業務發展迅速，在全球開設多家工廠，導致某些領域出現角色和工作職能的重複。為了為公司下一階段的成長做好準備，特斯拉必須降低成本和提高生產力。作為這項工作的一部分，決定將全球員工人數裁減10%以上。

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此前有外媒稱裁員人數可能高達20%，不過目前官方仍表示特斯拉為了提高生產力和效率，只會裁員10%，同時馬斯克也在信中對即將離開特斯拉的員工表達感激之情，他也提到公司發展方向正朝汽車、能源和人工智慧等領域，期待員工努力推動公司實現更多目標。

近年來，特斯拉出現不少次裁員計劃，同時招募速度也出現放緩，過去這幾年內特斯拉進行5次大規模裁員，包含2017年的2%、2018年的9%、2019年的7%，以及2022年的3%，而在招募員工方面，2022年特斯拉新增員工人數為2.9萬人，但2023年已降至1.2萬。

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