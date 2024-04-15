台灣醫美整形排名隆乳居冠 追求美麗慎防術後風險

隨著醫美風氣升溫，台灣女性醫美整形，「隆乳」排名奪冠，隆乳、豐乳市場的愛美商機火熱。根據統計，近年來國內每年有超過7000名女性接受隆乳手術。杏妍診所院長黃鴻銘表示，現今隆乳手術已成為台灣諮詢度最高的醫美選項，相對的，隆乳手術後的效果，以及可能帶來的術後問題，對於渴望追求美麗與自信者，也是不可不慎。
記者金武鳯/綜合報導
杏妍診所院長黃鴻銘表示，國人尋求隆乳原因，主要是認為自己胸部大小，外型不滿意，基於追求美麗與自信，與過往只為乳癌切除術後進行乳房重建，緩解心理衝擊的需求迥然不同。黃院長說，透過醫學技術讓人變更美、更有自信，是從事醫美產業最大的心願與樂趣。
但他強調，隆乳是希望變美、變更自信，但因過往有不少因使用不良人工填充物，造成發炎甚至致癌案例，消費者不可不慎。此外，如果術後因為皮膚表面凹凸不平，摸起來會有硬塊，異物感，造成心理緊張不適，更可能影響到伴侶間親密關係，都是術後問題，有必要向專業醫師尋求適當治療。
黃鴻銘表示，通常引起發炎後多半需要透過手術清創才能改善，一旦清創率不如預期，還可能影響乳房外觀，甚至健康。他建議可利用超音波導引的微創手術，搭配特殊器械和超音波即時影像，可探查每個角落做精準切除，提升填充物清除率，降低乳房變形風險。