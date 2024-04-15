北台灣差點大停電？台積電救援 台電說明機組地震修復未歸隊
台電和平電廠因0403地震造成損壞，原定1號機今（15）日就要修好，但因餘震不斷難以歸隊，且傳出台中火力電廠7號機破管，大潭電廠8號機又跳機，傍晚用電高峰時太陽光電又難銜接，備轉容量一度只剩2%多，差點造成北台灣大停電，所幸協調台積電等大廠減少用電，且台積電等國內緊急柴油發電機組上線供電後，供電暫時穩住。為此，台電晚間做出說明，表示今天為今年以來用電負載預期最高，因此台電於上午08:00、12:00都召開供電運轉會議，希望確保國人供電安全。
記者許家禎／台北報導
有關近日供電狀況，台電表示，0403地震後確實造成機組損傷，特別是管路扭曲變形，因此損失和平1號機及台中7號機的發電容量，今晚夜尖峰前又因大潭8號機故障跳脫，導致夜尖峰備轉容量一度轉為警戒橘燈，今天為今年以來用電負載預期最高，因此台電於上午08:00、12:00都召開供電運轉會議，透過各項緊急調度機制，確保國人供電安全。
台電說明，受403地震影響，除當日造成和平、台中、國光、海湖等機組故障外，目前仍有地震當天受損的和平電廠1號機，因餘震不斷影響修復工作，以及台中電廠7號機也因地震，導致鍋爐管排弱化發生破管停機檢修中，加上15日晚間大潭電廠8號機也發生跳脫。台電同仁會在週末負載較低時，全面檢修地震對機組的影響。
台電指出，近日全台天氣炎熱，用電量偏高，以今日為例，今日尖峰負載為3,527萬瓩，已與去（2023）年5月下旬相當，也是史上4月中旬高峰。台電強調，太陽光電白天時段維持700萬瓩左右的出力，讓抽蓄機組有餘裕抽水存電，因應今晚機組故障的夜尖峰時段，透過靈活運用抽蓄水力、時間電價、輔助服務及需量反應等彈性措施，維持穩定供電的韌性。