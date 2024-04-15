春遊「花季」各式悠閒旅遊體驗一次滿足 覓堂餐廳推全新菜單
時序逐漸步入盛夏，炎熱的天氣不免讓人心煩，位於田寮的「花季度假飯店」擁有崇山峻嶺中自然湧出的泉水，其22℃的低溫碳酸氫鈉泉水，能舒緩夏日疲勞，令人倍感舒適。除了泡湯放鬆身心， 今年春分「覓堂餐廳」重新開放，餐飲團隊以夏季清爽味覺作為發想，端出全新菜單，包括早餐、午餐、下午茶或晚餐。
記者陳美嘉／高雄報導
覓堂餐廳晚餐推出「爐烤花季薰衣草普桑春雞」、「炭烤新西蘭特級菲力牛排」、「煎挪威鮭魚拼 虎蝦魚卵奶油醬」、「炭烤台灣戰斧豬排佐黑椒蘑菇醬汁」以及「黑松露野菇莫札雷拉起司卡薩提亞薄餅」、「未來肉丸時蔬香料奶油燉飯」兩道素食主菜等。
其中，「爐烤花季薰衣草普桑春雞」由新鮮的田寮在地春雞經過烤製而成，搭配上薰衣草等香草，散發出清新芳香的氣息。 烤製後的雞肉肉質鮮嫩多汁，口感豐富，呈現出獨特的花香和香草風味，讓人垂涎欲滴，是一道美味可口的夏季佳餚。精緻晚餐每道主菜售1,280元+10%，更有半自助餐可供選擇。
花季度假飯店即日起推出「春遊花季．千野宴」一泊三食住宿專案，不僅可入住16坪巧月套房(或同等級)一晚，體驗屋內湯池或大眾池的泡湯樂趣，品嘗在地特色自助早餐(台南溫體牛肉湯)、西式精緻料理晚餐加Semi-Buffet，更可帶著伴手禮「覓堂野餐盒」美食，免費暢遊熱門日系網紅打卡點「祈願の千野村」等精彩行程。
花季度假飯店總經理湯孟哲指出，今年開始花季嘗試以在地化創造國際化的指標，與旗山糖廠、千野村等在地異業合作，藉由商品整合發揮「跨業結盟的力量」，突破傳統飯店經營的思維，提升消費者的VP值。來到花季可以一次滿足多種悠閒的旅遊體驗，可以選擇露天風呂或在房內盡情泡湯；到覓堂餐廳品嘗主廚精心準備料理；甚至哪裡都沒去，讓孩子放下手機，盡情享受一場懷舊童玩的童心假期。