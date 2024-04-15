超微創「微波消融手術」子宮肌瘤治療新選擇

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高雄一名病患蔡小姐患有子宮肌腺症及卵巢巧克力囊腫，結婚四年無懷孕。除了經血量大，嚴重的經痛，往往可以持續三個禮拜到一整個月，痛到甚至吃止痛藥都止不住，嚴重影響她的身心及工作狀況。經評估後接受了腹腔鏡子宮肌腺症微波消融手術，同時在術中將巧克力囊腫移除。蔡小姐指出，手術後經血量減少至少一半以上，並且明顯解決她經痛的問題，讓她生活品質大大地改善。
高醫婦產部部長龍震宇表示，台灣逾5成以上的女性會有子宮肌瘤情形，除了痛經、貧血外，有些會大到壓迫神經影響排尿，即使不太大的肌瘤也讓女生備感壓力。微波消融可以透過陰道手術或是單孔腹腔鏡手術將微波消融針插入腫瘤，瞬間產生100度的熱能於腫瘤組織，搭配腹部或陰道超音波的影像協助定位，提供安全又快速的消融方式，不會有術後傷口疼痛或沾粘問題。目前使用微波消融技術已服務超過100例以上病人，術後9成以上病人皆表示滿意，並且日常生活品質有相當顯著的改善。
高醫婦產部顧問醫師亦為台北秀傳醫院院長、亞太婦科腫瘤消融醫學會理事長鄭丞傑表示，微波消融是一種不用切開子宮且出血極少的創新治療方法，之所以稱它為「超微創手術」，原因是在子宮上面沒有手術刀口，只有微波針的針孔，小於0.2 公分的針孔。但是這個手術仍然可以大幅度提高病患的生活品質，而對身體的傷害降到最低。期許每位來高醫婦產部看診的婦女都能獲得妥善且完整的個人化照護治療。