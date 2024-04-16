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高雄市青少棒球隊驚傳學長霸凌學弟！不斷拳打腳踢　震撼畫面流出

▲高雄市某青少棒球隊驚傳學長霸凌學弟！不斷拳打腳踢，打人畫面流出。（圖／爆料公社）
▲高雄市某青少棒球隊驚傳學長霸凌學弟！不斷拳打腳踢，打人畫面流出。（圖／爆料公社）

記者吳政紘/綜合報導

日前網路流傳出一段影片，內容是有關高雄某所國中青少棒棒球隊，因學長疑似不滿學弟行為，而有拳打腳踢的行為，眼看學長拚命打學弟，還有一旁球員說這是「球隊傳統」，甚至拍照，刻意看好戲等行為，甚至打人的球員也大喊「爽」來結尾，讓不少網友十分火大，紛紛希望起底這位打人的球員，而該校近期拿下高雄市U15青少棒代表組隊權，可能也會被迫受到影響。

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有匿名網友在臉書社團「爆料公社」放上此段影片，還指出是哪所國中的棒球隊，影片中，一位看起來球員體型跟年紀較小的學弟，被學長死命地打，甚至毆打屁股，用腳踹肚子、膝蓋等地方，還甩耳光，引發網友議論。

旁邊也有不少球員以嘲諷口吻說：「超派鐵拳」，甚至打人的一方還大喊「爽」，還要拍攝的學生去投稿，讓人匪夷所思。據了解，該校是112年品德教育標竿特優學校，不過棒球隊卻發生霸凌事件，也破壞學校聲譽。

由於不少網友從「爆料公社」社團中看到此影片，針對打人的同學，球迷紛紛留言「垃圾」、「就是有這種老鼠屎！」、「我只看到未來8+9猴子，沒看到未來的棒球之星」等，對於此種行為，相當不滿。

有球迷甚至到相關臉書社團譴責此行為，而疑似該學生家長雖然試圖要道歉，但仍受到網友熱議，希望當事人出面說明。

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