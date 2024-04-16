憂以色列反擊伊朗、美債殖利率又升！美股道瓊挫248點
中東持續緊張，在伊朗對以色列實施大規模襲擊後，國際社會高度關注以國後續反應，擔心若有不慎，恐導致區域緊張全面升級，加上美國10年公債殖利率飆升，也給美股15日開盤後短暫的升勢潑了一盆冷水，道指終場收跌248點，標指與那指跌幅都超過1%。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《CNBC》等外媒報導，美國10年期公債殖利率在盤中升至4.6%關鍵水平之上，觸及11月中旬以來的最高點，3月零售銷售按月增長0.7%，顯示消費者仍推動經濟增長，並冷卻聯準會今年降息的預期；零售銷售表現強勁刺激下，美國10年公債殖利率上漲11個基點至4.61%。
同樣打壓投資人信心的，還有伊朗13日晚間向以色列發射大量無人機和飛彈一事，為伊朗首次從其領土對以色列發動直接攻擊，雖然多數都被攔截下來，但雙方彼此報復的擔憂仍然存在。
Bowersock Capital Partners執行長希爾（Emily Bowersock Hill）指出，地緣政治衝擊通常會導致短期波動，而不是長期市場下跌，但在當前環境下，有鑑於中東緊張局勢加劇，可能引發通膨、油價衝擊，長期波動風險相對也較高。
15日收盤，美股道瓊指數跌248.13點，或0.65%，收37735.11點；那斯達克指數下跌290.08點，或1.79%，收15885.02點；標普500指數下跌61.59點，或1.2%，收5061.82點；費城半導體指數下跌65.95點，或1.39%，收4679.10點。