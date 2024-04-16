愛莉莎莎業配片「白飯倒垃圾桶」挨轟 不爽回嗆：嫌浪費寄你家
YouTuber愛莉莎莎成名以來爭議不斷，上個月她到澳洲遊學，近日返台。她14日在IG上業配電子鍋，卻因吃不下將白飯整鍋倒進垃圾桶，遭到網友撻伐，對此她也正面回應「覺得浪費的人請給我地址，以後我有吃不完的東西寄到你家好了。」
記者薛羽彤／綜合報導
愛莉莎莎14日在IG限時動態上業配電子鍋，有網友詢問「情侶吃一鍋飯夠嗎（男生食量大）」，愛莉莎莎解答網友疑惑，附上自己吃不完的白飯，將近3分之2的份量倒進垃圾桶的影片，說明白飯硬掉直接倒掉，也不會沾黏鍋子，並說自己煮一人份都吃不完，「我不是故意煮多倒掉，是真的在澳洲吃太飽了」。
愛莉莎莎的行徑，被網友PO在Dcard上討論，「先不說浪費不浪費，為什麼要特地錄倒食物的畫面」、「真的超級浪費，吃不完一點點就算了，這剩超多的，一看根本就是煮太多，還在拗吃不完」、「我真的沒有看過爭議那麼多的網紅」；也有不少人替她緩頰，「一般家庭吃不完的放過了，也都會倒掉啊，誰家沒倒過廚餘…大驚小怪」、「拜託，丟蛋都沒關係了，丟白飯怎麼了」、「不是啊！米飯本來就是非常容易滋生細菌啊，不丟掉要幹嘛！」
對此，愛莉莎莎也現身回應，「那個飯是我忘記處理硬掉的，不知道這樣為什麼不能丟掉呢？通常我煮東西都煮小小份避免浪費，但吃不完也不會硬吃會倒掉，煮失敗了或放太久了也會倒掉。」最後她回嗆酸民「覺得浪費的人請給我地址，以後我有吃不完的東西寄到你家好了。」
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