民眾黨麥寮敗選爆危機 黃暐瀚：當心2026「沒柯文哲可投」的選舉
民眾黨在麥寮敗選，引發外界高度關注，民眾黨主席柯文哲的支持度無法轉移到黨內其他候選人身上，成為未來選舉一大警訊。資深媒體人黃暐瀚昨（15）晚間在臉書發文，指出麥寮敗選危機，2026縣市長選舉正好就是「沒有柯文哲可投」的選舉，如何轉移支持度，至關重要。
記者陳宜加／台北報導
黃暐瀚表示，6區補選，獨挑麥寮，就是因為總統選舉柯文哲在麥寮開出33.7％的得票。結果，主席御駕親征連續9天的Longstay，依舊無法讓民眾黨提名的林宜豊當選。不只落選，得票比還只有11％（2048票），對柯文哲與民眾黨來說，是警訊，也是危機。
黃暐瀚說，補選通常投票率不高，這個不用贅述，對政治稍有了解的人，都會知道。但投票率不高，影響的是三方（多方），不單只是白營，總統選舉能開33.7％，鄉長補選只開出11％，3個月前投給柯文哲的選民，跑哪去了？
黃暐瀚分析，1、補選沒動力，青年未返鄉投票。2、挺柯文哲不等於挺民眾黨，也不是就無差別轉投民眾黨的候選人。3、369萬已是天花板？選後支持者實質衰退？
黃暐瀚強調，面對問題，才能解決問題。2026的選舉，正好就是「沒有柯文哲可投」的選舉，如何轉移支持度，至關重要。