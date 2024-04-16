鈴木誠也開季手感發燙卻受傷！再進10天傷兵名單 小熊拉上3A新秀
效力美國職棒大聯盟芝加哥小熊的日籍強打鈴木誠也，在昨（15）日對上西雅圖水手的比賽中，在最後一個打席跑壘時，突然感到不適，在今（16）日確定是右腹斜肌拉傷，小熊也將他擺進10天傷兵名單，鈴木誠也開季後可說手感火燙，受傷前繳出3成05打擊率3轟13分打點，而小熊也緊急從小聯盟升上Alexander Canario來頂替鈴木誠也。
記者吳政紘/綜合報導
在今日對上小熊對上響尾蛇的比賽前，小熊宣布鈴木誠也因右腹斜肌拉傷，將他擺進10天傷兵名單，而他本人在賽前接受採訪時也表示：「昨天比賽的最後一個打席，我正在奔跑，突然感覺到身體有些不適。」
而去年春訓時，鈴木誠也在去年春訓也左腹斜肌拉傷，開季也從傷兵名單出發，而從小聯盟升上來的Alexander Canario是小熊農場排名第10的新秀，本季在3A繳出2成69打擊率2轟7打點的成績。
目前還不確定鈴木誠也的傷勢到底有多嚴重，但一般輕微的腹斜肌也會導致幾個禮拜的缺席，在球隊最火燙的打者受傷後，小熊勢必要找出最佳的替代人選，才能繼續贏球。
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