李顯龍將交棒黃循財！分析：或因地緣政治惡化 須提早準備
新加坡總理李顯龍昨（15日）宣布，將在5月15日正式卸任，交棒給現任副總理兼財長黃循財（Lawrence Wong），結束他長達近20年的任期，有分析認為，李顯龍此舉可能是考量到地緣政治日益惡化，讓新總理和其團隊在下屆全國大選前，有足夠的準備時間，並在全球局勢變得更不穩定前，爭取到人民的信任與委託。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據星國《聯合早報》報導，對於李顯龍的宣布，許多分析師其實都不太意外，因為李在去年11月的人民行動黨大會上，就曾表明有意在今年卸任。南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院的研究員梁振雄認為，隨著區域衝突和不確定因素湧現，新加坡也須制定、調整長期策略，黃循財和第4代團隊在5月中接棒，時機相對恰當，可以和新加坡人一起合作，應對接下來的轉型與變革。
新加坡管理大學楊邦孝法學院副教授陳慶文也指出，這個交棒日期似乎暗示執政的行動黨認為，大選的舉行「宜早不宜遲」，尤其是上週末發生伊朗襲擊以色列一事，在全球地緣政治局勢急轉直下前，組建未來5年的政府，能讓新加坡人對各種課題和挑戰有清醒的認識，並決定誰應該在國會代表自己、應由哪個政黨組成政府。
至於大選登場的時機，梁振雄表示，6月和9月都有可能，仍受外部因素影響，畢竟與20年前李顯龍接任時相比，如今的環境已是大不相同，不確定因素增多，所有變數都會影響星國的一些國內決策。
而李顯龍卸任後的動向，梁振雄則分析，他不排除會繼續在新內閣裡扮演要角，鑑於當今複雜局勢，內閣中有像李顯龍這樣，具豐富執政經驗、與他國領導人有深厚交情，並對星國社會情況與結構有透徹瞭解的人，是非常重要的。