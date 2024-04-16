《不夠善良的我們》賀軍翔撞臉侯友宜！影迷笑翻：看完回不去了
由賀軍翔、林依晨、許瑋甯、柯震東主演的電視劇《不夠善良的我們》，播出後收視率節節高升，不只劇情貼近真實人生，演員突破形象的表現也被熱烈討論，賀軍翔內斂演技驚豔觀眾，甚至有人發文：「對不起賀軍翔，我錯怪你的演技了！」而他刻意扮老以白髮平頭造型演出中年男性的滄桑，被影迷形容越看越像新北市長侯友宜，獲得上千位網友認同，笑說：「看完就回不去了」。
記者江芷稜／綜合報導
導演徐譽庭第一次與賀軍翔見面時，就坦白告知「這不是偶像劇、你在裡面不會是帥哥、被我磨戲會很辛苦」，希望他揮別過去偶像劇的高富帥形象，要演出中年男子遭遇生活考驗的滄桑感，會面結束後本以為他會拒絕演出，沒想到賀軍翔欣然接受挑戰，強調過去演帥氣的角色都不是自己的堅持，只是要符合戲劇需求，自己並不抗拒改變造型，只要觀眾看得開心。
這次在《不夠善良的我們》裡，賀軍翔為角色「何瑞之 」扮老，連心境上都是受盡折磨和生活摧殘下的滄桑，這是以往在偶像劇裡所看不到的，他在劇中頂著白短髮造型亮相，一度被工作人員誤認是路人，卻很享受演戲過程，某次副導清場時，甚至喊他「那位先生」請讓開，他只好尷尬回「我是賀軍翔」，可見形塑角色之成功。
觀眾不習慣他突然從高富帥轉型成中年男性的滄桑造型，在網路熱烈討論，一位網友在Threads說「為什麼明明是賀軍翔，我卻一直看到侯友宜？」獲得上千網友按讚認同，有人頗有共鳴地說「可惡，原本一直說服自己不像，結果還真的也有人覺得很像」、「被你這麼一說真的很像，好感破滅ing」、「我要瘋掉，不可能回不去了吧」，該貼文意外竄紅，發文網友笑說，很擔心被本尊看到這則發言，希望賀軍翔沒有看見。
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