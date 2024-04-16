台鐵攜手綠光劇團推限定便當　唐從聖化身1日店長

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，台鐵表示，開賣首日配合1日店長活動，推出限量款劇中老扒手直呼想吃的鋼盒便當，圓形雙層鋼盒盒蓋烙印經典台鐵工字軌，搭配台鐵藍復古提袋加餐具組，盛裝著主廚秘製香滷大雞腿，加入花蓮頗負盛名的厚切黑豚哈姆火腿、雪裡紅、醃黃蘿蔔、荷包蛋等菜色，限量50組；每組售價699元，加贈獨家三翅簽名海報。
除了聯名便當，配合戲劇場景以台鐵平快火車為主，台鐵公司特地規畫藍皮列車限定車款周邊商品，包含了實用性極佳的皮革收納箱椅、運動毛巾、多用墊、馬克杯，可愛的造型抱枕、保溫提袋、行李吊牌及趣味十足的小書包，還有童趣風格的造型組合拼木、微型積木鑰匙圈及超精緻的立體造型一卡通。數款限定商品結合藍皮列車元素，讓前來活動現場的民眾帶回家珍藏。
「銬得住創世紀」木盒便當販售資訊
販售日期：113年4月19日起至5月18日止
販售地點：台鐵便當臺北站南三門行動餐車、2、3、4號店及板橋店、桃園店
販售時間：午晚餐均有售，依便當到達各店時間開賣
便當售價：120元/個
洽詢電話：02-23619309
綠光劇團x台鐵便當1日店長活動資訊
1日店長：唐從聖（劇中飾演老扒手三翅）
活動時間：113年4月19日上午11：00
活動地點：台鐵便當臺北2號店
1日限定：當日限量販售50組鋼盒便當（圓形雙層鋼盒便當＋復古提袋＋餐具組＋香滷大雞腿懷舊菜飯），每組售價699元，加贈獨家三翅簽名海報。