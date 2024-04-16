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台鐵攜手綠光劇團推限定便當　唐從聖化身1日店長

▲台鐵攜手綠光劇團推限定便當。（圖／台鐵提供）
▲台鐵攜手綠光劇團推限定便當。（圖／台鐵提供）

記者許若茵／台北報導

綠光劇團的經典文學大戲《押解 - 菜鳥警察 vs 老扒手》，將於5月17日起在台北、台中、高雄巡演。這次劇團特別與台鐵便當合作，以劇中元素為設計靈感，推出「銬得住創世紀」限定版便當，並在4月19日由劇中主演、有喜劇天王之稱的唐從聖，在台鐵便當台北2號店擔任1日店長，正式開賣。

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台鐵說明，《押解》限定版「銬得住創世紀便當」呼應劇情，採用方形木盒盛裝特別製作的豬油青江菜飯，搭配六零年代便當經典菜色香滷排骨、滷豆干、滷蛋、酸菜、紅豆枝、醬瓜，加上爽脆高麗菜，完美復刻古早時代的美味，1個售價120元。

另外，台鐵表示，開賣首日配合1日店長活動，推出限量款劇中老扒手直呼想吃的鋼盒便當，圓形雙層鋼盒盒蓋烙印經典台鐵工字軌，搭配台鐵藍復古提袋加餐具組，盛裝著主廚秘製香滷大雞腿，加入花蓮頗負盛名的厚切黑豚哈姆火腿、雪裡紅、醃黃蘿蔔、荷包蛋等菜色，限量50組；每組售價699元，加贈獨家三翅簽名海報。

除了聯名便當，配合戲劇場景以台鐵平快火車為主，台鐵公司特地規畫藍皮列車限定車款周邊商品，包含了實用性極佳的皮革收納箱椅、運動毛巾、多用墊、馬克杯，可愛的造型抱枕、保溫提袋、行李吊牌及趣味十足的小書包，還有童趣風格的造型組合拼木、微型積木鑰匙圈及超精緻的立體造型一卡通。數款限定商品結合藍皮列車元素，讓前來活動現場的民眾帶回家珍藏。

   
「銬得住創世紀」木盒便當販售資訊
販售日期：113年4月19日起至5月18日止
販售地點：台鐵便當臺北站南三門行動餐車、2、3、4號店及板橋店、桃園店
販售時間：午晚餐均有售，依便當到達各店時間開賣
便當售價：120元/個
洽詢電話：02-23619309

綠光劇團x台鐵便當1日店長活動資訊
1日店長：唐從聖（劇中飾演老扒手三翅）
活動時間：113年4月19日上午11：00
活動地點：台鐵便當臺北2號店
1日限定：當日限量販售50組鋼盒便當（圓形雙層鋼盒便當＋復古提袋＋餐具組＋香滷大雞腿懷舊菜飯），每組售價699元，加贈獨家三翅簽名海報。

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