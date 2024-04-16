出國玩還能賺5000元！外交部鼓勵國人旅遊釋利多　月月抽出幸運兒

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同時，為鼓勵旅人可以多加利用「出國登錄」服務，即日起至12月31日，凡在台有戶籍國人，持我國護照於活動期間出國旅行，並在出發前或國外旅途中，於領務局LINE官方帳號完成「出國登錄」，即可於出國之次月獲得抽獎資格。
不過，依據出國登錄服務的性質，出國登錄系統僅開放民眾於出發前或國外旅途中進行「出國登錄」，無法於返國後再進行補登。
領事局指出，好禮獎項包括：「波鴿頸枕組」或「Benefit Xpress福利即享券」，可選擇於遠東百貨、遠東SOGO百貨、統一時代百貨台北店、台北101、遠東巨城購物中心、家樂福、大潤發、屈臣氏、王品集團、統一超商等商家使用，詳細使用方法可查詢商家網站。
每月抽獎的獎品內容為：頭獎：5000元 Benefit Xpress 福利即享券（2名）、二獎：2000元 Benefit Xpress 福利即享券（3名）、三獎：1000元 Benefit Xpress 福利即享券（5名）、四獎：波鴿頸枕組（5名）。
領事局表示，得獎名單將逐月公布於外交部領事事務局官網。將主動傳送得獎通知至得獎人LINE帳號，得獎人應回復得獎通知並詳實填寫真實姓名、護照號碼及聯絡資訊並上傳旅行證明文件照片，包括：護照資料頁（顯示身分證字號）、上月電子機票頁面（顯示姓名及航程）及上月護照「入」境外國章戳，以作為得獎資格核對及出國證明。