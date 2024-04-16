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YouTube再下重手！加強查緝誰裝「廣告攔截器」　抓到無法繼續看

▲YouTube正在加強查緝「廣告攔截」，被抓到就無法繼續觀看。（示意圖／取自unsplash）
▲YouTube正在加強查緝「廣告攔截」，被抓到就無法繼續觀看。（示意圖／取自unsplash）

記者周淑萍/綜合報導

如果還有安裝YouTube「廣告攔截器」相關應用程式的用戶近期可要多留意了，根據YouTube官方的公告，即將再下重手，針對安裝「廣告攔截器」加強執法力度，不允所透過第三方來關閉廣告，屆時可能會無法繼續觀看YouTube，想要無廣告需要加入YouTube Premium會員。

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YouTube 廣告越來越多，想免費收看，必須耐心等待廣告結束才能觀看正片，有些人會透過「廣告攔截器」來跳掉廣告，但YouTube準備再加強查緝。YouTube在社群上發出公告，內文提到正在加強查緝違反YouTube服務條款的第三方應用程式，特別點出「廣告攔截」應用相關。官方表示，若用戶使用違反條款的第三方應用程式，有可能會遇到緩衝問題，或看到「以下內容在此應用程式上不可用」，藉此警示用戶。

▲YouTube在社群上發出公告，內文提到正在加強違反YouTube服務條款的第三方應用程式，特別點出「廣告攔截」應用相關。（圖／翻攝官網）
▲YouTube在社群上發出公告，內文提到正在加強違反YouTube服務條款的第三方應用程式，特別點出「廣告攔截」應用相關。（圖／翻攝官網）
YouTube強調，條款內不允許第三方應用程式關閉廣告，因為這樣的行爲會減少創作者的觀看次數，同時減少分潤，而YouTube 上的廣告可幫助支持創作者並讓全球數十億人使用串流媒體服務。當發現違反條款的應用程式時，YouTube將採取措施。

可以感受到YouTube持續加強查緝力道，甚至試圖用更多的廣告時間來打擊免費仔。但有些人堅持要當「釘子戶」不付錢成為會員，但也有人擋不住接連的攻勢「投降」成為Premium用戶。

YouTube Premium 費用 iOS 的個人方案每月260 元，家庭方案520 月；Android 與 PC 網頁版的個人方案，則是199 元，家庭方案調漲至 399 元，就不會有廣告干擾，且還能下載離線觀看、背景播放等功能。

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