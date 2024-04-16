紐西蘭毛利文化團與高中籃球隊來訪 大讚台南鳳梨好吃
來自紐西蘭羅托魯瓦市(Rotorua)的毛利文化藝術表演團與高中籃球隊一行，在紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表(Director Mark Pearson)等陪同來訪台南市，進行文化與體育交流，市長黃偉哲除安排羅托魯瓦市訪團在交流之餘參訪了台南文化古蹟赤嵌樓，並宴請品嘗台南特色料理，更藉機行銷台南當季金鑽鳳梨，團成員一致大讚「台南鳳梨非常鮮甜好吃！」
記者郭俊暉／台南報導
毛利文化藝術表演團14日抵達後先在下午於台南市台南文化中心戶外廣場演出「毛利文化藝術舞蹈表演」，吸引滿場的市民朋友欣賞，而團員們也親切地和市民們互動。此外，訪團也在昨(15)日下午由羅市高中籃球隊與台南市亞洲餐旅學校籃球隊進行友誼賽。
黃偉哲除非常樂見雙方此次交流豐富了台南市民的文化多元性與高中生的運動家精神，也希望未來台南與羅托魯瓦市間可以有更多的文化、體育交流。
紐西蘭商工辦事處馬嘉博代表(Director Mark Pearson)提到，台灣與紐西蘭剛完成簽署台紐經濟合作協定(ANZTEC)的台灣蔬果輸紐輸出計畫，台灣鳳梨正式獲准輸往紐西蘭市場，是台灣與紐西蘭貿易合作的美好成果，相信未來很快可以在紐西蘭品嚐到台南鮮甜的鳳梨。
紐西蘭羅托魯瓦市位於紐西蘭北島中部，羅托魯瓦湖的南岸，人口有一半為毛利人。擁有特色的地熱噴泉景觀，以及完善保存且獨特的毛利文化歌舞表演，每年吸引眾多遊客前往觀賞。
這次羅托魯瓦市訪團主要由該市麥斯威爾市議員(Councillor Trevor Maxwell)領團來訪，他的選區為毛利民族地區，致力於保護及宣揚毛利民族文化，在去(2023)年底拜會黃市長時即提議此次交流，今年初該市塔普賽爾市長(Mayor Tainia Tapsell)也來信提到此交流計畫預告訪團來訪。