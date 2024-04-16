台積電爆冷墊底！科技業上班「最厲害公司」出爐　冠軍竟是這2家

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針對投票結果，雖然一線外商備受推崇，但多數網友仍針對台積電做出回應，「說真的，長輩幾乎100%知道台積電」、「台積電比一堆一線IC更有名，講我在群聯工作，每次都被當全聯的」、「過年時舅公問我在哪上班，我說我在R（瑞昱），被我舅公問說那間有上市嗎，怎麼不去台積電」、「長輩和沒接觸科技業的朋友也聽不懂，他們眼裡台積大於所有科技業」、「當然是台積電啊，你其他的拿去外面很多人不知道」。
不過也有許多人認為「各有各的好，只要技術持續成長、收入增加就很厲害」、「都很厲害，不用比較」、「我認爲加入新創撐超過5年，才是最厲害的，列的這幾間公司，每個人都是鏍絲釘而已」、「有啥好比的，除非是真心喜歡這個產業，不然工作都只是為了錢」。
事實上，台積電2024年預計在台灣招募約6000名新進同仁，包含工程師與技術員，在桃園、新竹、苗栗、台中、台南、高雄皆有人才需求，碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬上看200萬元，3月起也已經陸續巡迴各大專院校參與校園徵才，主要目標為電機、電子、電信、光電、物理、材料、化工、化學、機械、資工、資管、工管、環工、財會、法律、管理及人力資源等科系的應屆畢業生或具備相關工作經驗的人才。