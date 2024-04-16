天氣預報／水氣一波波！本週「雨下最兇」時間出爐　大台北濕透

台積電爆冷墊底！科技業上班「最厲害公司」出爐　冠軍竟是這2家

▲近日有網友在 Dcard 發起詢問投票，調查「在哪種科技業上班，會讓人覺得最厲害」，想不到台積電得票率最低。（圖／NOWnews資料照片）
▲近日有網友在 Dcard 發起詢問投票，調查「在哪種科技業上班，會讓人覺得最厲害」，想不到台積電得票率最低。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志浩／綜合報導

有「護國神山」之稱的台積電是不少求職者夢寐以求的公司，科技業高薪的形象也令人嚮往，而近日有網友在 Dcard 發起詢問投票，調查「在科技業上班，會讓人覺得最厲害」的公司比較，3天內共計8000人投票，想不到台積電得票率最低，奪得冠軍的則是「一線外商IC」，包括高通、輝達等公司，貼文掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在 Dcard 本篇投票討論中，得票率最多的是「一線外商IC」的36％，其次是「一線軟體外商Google、微軟、亞馬遜等）」29％、「一線台廠IC（聯發科，聯詠，瑞昱等）」22％、「半導體製程（台積電）13％」。

▲輝達（Nvidia）最新業績財報表現強勁，不只帶動自身股價漲逾16%，還連帶影響美股勁升。（圖／美聯社／達志影像）
▲一線外商IC，如輝達（Nvidia）被認為是在科技業上班相當不錯的選擇。（圖／美聯社／達志影像）
針對投票結果，雖然一線外商備受推崇，但多數網友仍針對台積電做出回應，「說真的，長輩幾乎100%知道台積電」、「台積電比一堆一線IC更有名，講我在群聯工作，每次都被當全聯的」、「過年時舅公問我在哪上班，我說我在R（瑞昱），被我舅公問說那間有上市嗎，怎麼不去台積電」、「長輩和沒接觸科技業的朋友也聽不懂，他們眼裡台積大於所有科技業」、「當然是台積電啊，你其他的拿去外面很多人不知道」。

不過也有許多人認為「各有各的好，只要技術持續成長、收入增加就很厲害」、「都很厲害，不用比較」、「我認爲加入新創撐超過5年，才是最厲害的，列的這幾間公司，每個人都是鏍絲釘而已」、「有啥好比的，除非是真心喜歡這個產業，不然工作都只是為了錢」。

事實上，台積電2024年預計在台灣招募約6000名新進同仁，包含工程師與技術員，在桃園、新竹、苗栗、台中、台南、高雄皆有人才需求，碩士畢業新進工程師的平均整體薪酬上看200萬元，3月起也已經陸續巡迴各大專院校參與校園徵才，主要目標為電機、電子、電信、光電、物理、材料、化工、化學、機械、資工、資管、工管、環工、財會、法律、管理及人力資源等科系的應屆畢業生或具備相關工作經驗的人才。

高雄有錢人買房熱區公開！子瑜住的鼓山奪冠　台積電3區高薪者增

影／台灣房市是「台積電一個人的武林」　顏炳立揭科技人買房心態

嘉義高鐵站土地2年前沒人要　台積電來！地主漲價7成賣　建商哭了

不是台積電！李同榮：房市下波利基「見軌則發」　攻守兼具熱區曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞