美女發言人楊寶楨復出當基隆政策大使！淚辭民眾黨職曾引爆內鬥說

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楊寶楨在2022選戰投入有「死亡之組」的北市松山信義區市議員選舉，表現不俗，雖然並未當選，但是首次參選就獲得12,518票，在松信選區徐巧芯與王鴻薇當選立委後，楊寶楨被認為日後若再參選當選機率高。
2月19日，楊寶楨舉行記者會宣布「雙辭」民眾黨職務，但是不退黨，楊寶楨在接受記者訪問時聲淚俱下，並表示感謝黨主席柯文哲，卻也再度引發民眾黨內鬥、被請辭的傳聞。對此，民眾黨一致對外表示，楊寶楨只是累了，需要休息，歡迎她休息夠了之後歸隊。
由於楊寶楨在2022市議員選戰表現不俗，且國民黨正尋覓年輕人才，因此不斷傳出藍營有意延攬。2月23日，國民黨立委徐巧芯受訪表示，非常歡迎楊寶楨離開民眾黨到國民黨，但還是要尊重個人意願。楊寶楨25日回復記者訊息，寫道「謝謝關心、江湖再見」，被解讀是復出起手式。對此，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹回應表示，國民黨人才也不少，若楊寶楨想代表國民黨選松信，就要先處理黨籍問題。
立法院副秘書長、國民黨立委江啟臣積極延攬楊寶楨，江啟臣在2月27日受訪時表示，沒有直接跟楊寶楨接觸。對此，楊寶楨則透過訊息回應表示，「藍營確實有積極接觸，只是目前細節不便多說。」
網紅「大媽老司機」2月29日晚間在臉書貼出民眾黨前發言人楊寶楨與民眾黨前立委、現任台中市政顧問蔡壁如的餐會同框照，引發外界聯想。針對楊寶楨參選的可能性，民眾黨主席柯文哲表示，楊寶楨是台中人，但是工作在台北，這2個地方都有可能。
針對楊寶楨5月中旬起將擔任「2024基隆政策推廣大使」。對此，柯文哲今日回應表示，事先就知情，「我覺得她去做那工作絕對沒問題，可以扮演好角色」。