以色列對中國失望！期待北京更強烈譴責伊朗：應明確承認以自衛權
伊朗上週末向以色列展開報復，發射了數百架無人機和飛彈，首次從該國領土直接攻擊以色列，中東局勢緊張。對此，中國外交部呼籲有關各方保持冷靜克制，以色列駐中國大使館公使瓦克斯（Yuval Waks）表示，對中國的回應「感到失望」，希望中國提出更強烈的譴責。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《南華早報》報導，瓦克斯昨（15）日在記者會上表示，對中國的回應「感到失望」，希望中國提出更強烈的譴責，並明確承認以色列自衛的權利，「令人遺憾的是，我們並沒有看到上述事情發生」。
瓦克斯透露，已經就此事與中國官員取得聯繫，「我們知道中國和伊朗之間良好的雙邊關係，但我們認為有必要就伊朗在地區的負面作用，及其對恐怖組織的支持向中國表達嚴重關切」。瓦克斯也提到，他們同時提醒中國官員，應該向哈馬斯施壓，敦促其立即釋放10月7日襲擊事件後扣押的所有人質。
中國駐中東特使翟雋昨日與以色列大使會面，並再度聲明呼籲加薩停火，但對於伊朗襲擊事件沒有進一步的評論。
對於中國的反應，《CNN》報導指出，中國與伊朗雖然關係密切，但實際上中國很難真正影響伊朗的行為，且北京認為根本原因仍在於加薩衝突，伊朗與以色列的糾紛是加薩的外溢效應，所以真正的解決方案不是讓中國去限制伊朗，而是美國限制以色列，並通過談判解決衝突。