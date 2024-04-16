「教學正常化」視導先講違法結果差30倍！青民協：應落實不先通知
教育部日前公布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案，明定早自習禁止考試、第8節課不能上進度等「教學正常化」督導，並應採無預警視導。然而，台灣青年民主協會指出，有無提前通知到校視導，違法結果差30倍，顯示學校不僅違反教學正常化相關法規，更進一步指示學生欺騙督學。按相關辦法，應落實督學訪校不應事先通知，以避免學校在督學訪校淪為形式亂象。
記者魏妤庭／台北報導
教育部所公告的「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」草案，明定早自習、下課、午休、第8節課禁止考試。另模擬考僅限國三考，且不得在開學第1週進行，第8節不得上進度，也不能強迫參加，寒暑輔最多上半天。而針對相關「教學正常化」規定，學校必須自我檢核，國中每學年開學前就應該公告上網。同時規定督學每學年訪校一次，原則不應事先通知，查到違法將議處失職人員、校長。
青民協指出，肯定教育部明定「教學正常化」督導內容及方法，但「教學不正常」卻普遍存在校園中。監察院3年前就曾糾正教育部，在調查報告中指出，督學到校訪查，強調雖依據教育部實施計畫規定，視導在當天上午8點半前通知，但超過15個縣市多會提前一週以上通知學校督學要到校，甚至有部分縣市開學就會先通知何時訪校。不僅如此，調查中還發現，有無提前通知，違法結果竟差了30倍，顯示學校不僅違反教學正常化相關法規，更進一步指示學生欺騙督學。
青民協表示，「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」有明定督學訪校不應事先通知，並認為若能落實，就能避免學校在督學訪校淪為形式的亂象。
青民協呼籲，距離法規上路剩4個月，教育部在這段期間，應加強國中端教師與行政人員溝通，讓老師與學務、教務人員儘快因應新法調整。另新法上路後，教育部也應該要加強落實無預警督導，要求學校確實落實教學正常化內容，若學校違反規定也應該確實議處。