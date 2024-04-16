免費索票入場！高雄首辦「新加坡電影節」 新南向文化交流里程碑
台灣首次舉辦的「新加坡電影節」4月13日在高雄市電影館拉開序幕，新加坡駐台北辦事處、文化部、及高雄電影館及台灣亞洲交流基金會攜手合作，選映16部新加坡代表作品，一窺十年新加坡電影浪潮。台亞基金會自2023年即與新加坡駐台辦事處開始共同策劃首屆新加坡電影節，本次更邀請備受國際獎項肯定的導演陳子謙來台與觀眾交流，電影節即日起至 4月21日免費索票入場。
國際中心賴正琳／綜合報導
台亞會於2022年協辦外交部映像新南向電影節，今年更往南行，於高雄舉行新加坡電影節。台亞會蕭新煌董事長表示對此次的電影節格外重視，他強調「基金會身為『新南向』的智庫暨民間代言人，從智庫、公民社會、青年及文化藝術的議題進行國際對話，未來還會串連更多東南亞國家牽起藝文交流。」同時感謝外交部、文化部及高雄電影館的支持，讓這次新加坡電影節圓滿辦理，再次展現新南向政策跨部門協力夥伴關係實踐合作成果的精神。
新加坡駐台北辦事處的葉偉傑代表則表示：「這次影展的精彩之處，在於影片反映出新加坡城市多樣化的獨特魅力，展現星國對不同族裔、語言和信仰之間的交融與包容。觀眾將透過這些電影,更加了解這個小島國家的豐富多彩，也能深刻體會到新加坡與高雄的連結。」
文化部交流司代理司長紀東陽在國際間舉辦電影節經驗豐富，他高度肯定這次在台舉辦新加坡影展，他表示：「台灣與新加坡有共通的文化語言，透過這次影展，我們不僅加深了彼此之間的聯繫,希望未來更拓展了影視產業跨國合作的新機遇。期盼未來有更多像《爸媽不在家》這樣成功的國際共製傑作問世。」