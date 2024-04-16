重機夜闖淡水輕軌軌道！騎士爽喊「沒人能比我狂」　下秒進修車廠

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據了解，本次騎著重機夜闖淡水輕軌軌道的男子，平時在網路上相當活耀，是一些知名社團創辦者兼管理員，平時就常在臉書上發出爭議文章。近期有民眾發現，他在個人臉書上發出自己把重機騎上淡水輕軌軌道的照片，並打上驕傲字句：「把車子騎上捷運，應該沒人比我更狂了吧」。
事後卻遭其他網友目擊，重機已經在修車廠出現，前輪輪框也缺了一大塊，更有人追問修車廠老闆，才得知除了車框爆掉，當事人也因為騎上淡水輕軌被開罰了7500元。
事實上，據《大眾捷運法 》第50條第1項第3款規定，非大眾捷運系統之車輛或人員，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所，若違反則可依法處行為人或駕駛人新臺幣1500元以上7500元以下罰鍰。
機車闖輕軌並非第一次！高雄男子沿路兜風
事實上，機車闖入輕軌的事件，已經並非第一次發生，去年8月27日晚間8時，高雄鼓山分局接獲報案，聲稱有騎士把機車騎上了高雄輕軌軌道，一路從駁二藝術特區騎到真愛碼頭站。
後續警方調閱相關監視畫面追查，結果28日凌晨又接獲一起自摔案件，赫然發現當事人40歲洪姓男子，就是騎車闖輕軌軌道的騎士，最終依照大眾捷運法開罰7500元。