天使「神鱒」重回巔峰！敲2分砲逆轉擊敗光芒 16戰狂敲7轟寫紀錄
天使「神鱒」重回巔峰！過去有聯盟最強打者稱號的Mike Trout本季找回手感，今（16）日對上坦帕灣光芒的比賽中，在8局上敲出逆轉的2分彈，吹起球隊反攻號角，天使在該局攻下5分大局，最終以7：3逆轉擊敗光芒。此外，Mike Trout在開季前16場敲出7發全壘打，成為天使隊史第3位達成此項紀錄的球員。
記者林之越/綜合報導
本場比賽前半段天使打線靜悄悄，在7局上一度有得點圈機會，但Mickey Moniak擊成滾地雙殺打，留下一、二壘殘壘，以0：1落後光芒。進入8局上，Mike Trout在1好2壞的優勢局面下，挑中外角的曲球，一棒撈出左外野全壘打牆，1發適時的2分彈幫助球隊逆轉比賽。
沒有選擇即時換下投手Phil Maton的光芒付出代價，天使打線後續又在敲出3支安打，單局攻下5分，取得5：1領先。8局下光芒Harold Ramirez以1支2分砲回擊，但9局上，天使狀態絕佳的Taylor Ward敲出終結比賽的 2分彈，幫助天使以7：3逆轉取勝。
Mike Trout此發逆轉戰局的2分砲，這一轟的飛行距離達到430英尺，擊球初速為111.6英里，同時，也是他本季前16場比賽的第7轟，根據天使官方人員公佈的貼文，這僅是隊史第3次有打者達成這項成就。
本季脫離傷痛陰影的Mike Trout找回巔峰狀態，目前62打席共敲出18支安打，其中包含7發全壘打，打擊率2成9，長打率也高達7成1，並且和紅襪的Tyler O'Neill並列美聯全壘打王。
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