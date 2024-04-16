遊戲中體驗反毒與國防教育 謝文斌訪「雄讚」基地與學子互動
高市府教育局在三民高中成立「雄讚體驗教育基地」，是全國首創結合反毒與國防教育的學習場地，迄今超過千名學子參與體驗。教育局長謝文斌今（16）日特地走訪「雄讚體驗教育基地」以及「反毒教育行動車」，與學子們互動反毒教育遊戲設施，鼓勵學子積極參與基地優質的學習環境，成為校園反毒尖兵。
記者陳美嘉／高雄報導
「雄讚體驗教育基地」設在三民高中，從去年（112年）3月31日成立至今，已舉辦超過30場體驗活動，參與體驗學子超過千人。謝文斌今日與高中生們互動PK基地內的生存體驗與反毒射擊、反毒娃娃機遊戲，也操控軍用飛機駕駛座的飛行模擬器，以及視察「反毒教育行動車」授課宣導成果。
「反毒教育行動車」是由教育部國教署促成玉山銀行捐贈高雄市政府教育局，透過車體外部反毒意象，深入偏鄉學校，提升反毒宣導能見度，並運用教育局與資策會合作開發體感互動式遊戲極限神槍手、毒域獵手等與創意桌遊、互動小遊戲，在教學互動中讓學生學習如何面對誘惑，以及模擬吸食毒品可能造成危害，已走訪偏鄉學校辦理45場，參與人數超過2萬人次。
謝文斌說，在「雄讚體驗教育基地」成立後，高雄的學子們擁有一個健康學習、強健體魄的活動與場所，達到正向身心發展，以及可以提升全民防衛意識；「反毒教育行動車」深入偏鄉，目的就是要讓偏鄉學子認識毒品遠離校園，也藉由行動車的教學，增加學生的學習興趣，使學生能識毒、防毒、拒毒，堅定的拒絕毒害。謝文斌鼓勵學子多參與基地設施體驗，從校園就落實識毒、反毒與拒毒，成為校園的反毒尖兵，共同營造健康安全無毒校園，讓高雄走向無毒家園、宜居城市。