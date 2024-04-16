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星巴克迪士尼聯名18款週邊一次開箱！最貴米奇米妮一秒翻轉成怨偶

▲星巴克迪士尼聯名第二波開賣，繽紛多巴胺色系馬克杯、隨行杯、手提袋等18款週邊一次開箱，最貴2080元「DISNEY FUN米奇米妮款裝飾盤」，一秒翻轉成怨偶隱藏版，好萌好可愛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克迪士尼聯名第二波開賣，繽紛多巴胺色系馬克杯、隨行杯、手提袋等18款週邊一次開箱，最貴2080元「DISNEY FUN米奇米妮款裝飾盤」，一秒翻轉成怨偶隱藏版，好萌好可愛。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

星巴克迎接迪士尼聯名第二波，打造繽紛多巴胺色系「A SIP OF JOY」，設計一系列馬克杯、隨行杯、不鏽鋼杯、冷水壺等日常好用杯款，以及質感生活配件桌布、擺飾盤、多功能包、手提袋、保冷袋，以及出國旅遊必備的護照套，總共18款週邊商品歡樂迎接夏天！其中最貴的一款「DISNEY FUN米奇米妮款裝飾盤」，要價2080元還可以一秒翻轉成怨偶隱藏版，好萌好可愛。

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繼去年首次與迪士尼合作大獲好評，星巴克迎接初夏，再推出第二波「A SIP OF JOY」商品系列，以繽紛的多巴胺色系為「DISNEY FUN」系列設計主軸，揮灑超鮮豔造型的米奇、米妮、唐老鴨、黛西等迪士尼角色，連史迪奇、奇奇蒂蒂也都找得到俏皮活潑的身影；更棒的是，還有名為「朋友」款的設計，讓你一次收藏不只一個人氣角色，趕快一起來看看。

▲星巴克迎接初夏，推聯名迪士尼第二波「A SIP OF JOY」週邊商品，繽紛多巴胺色系18款一次看。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克迎接初夏，推聯名迪士尼第二波週邊商品，繽紛多巴胺色系「DISNEY FUN」18款設計一次看。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：朋友多功能包1050元、朋友單杯提袋650元、朋友手提袋1050元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：朋友多功能包1050元、朋友單杯提袋650元、朋友手提袋1050元。（圖／記者蕭涵云攝）
星巴克x迪士尼這一次總共推出11款可愛主題設計，迪士尼馬克杯、咖啡隨行杯、不鏽鋼杯、冷水壺等各式材質實用杯壺，價格為600元～1300元；還有飲料提袋、手提袋、多功能包、保冷袋及護照套共6款質感生活用品，價格則從650元～2080元；還有一款限定星巴克線上門市消費才有的朋友桌布，總共18款從今天4月16日起線上線下同步限量開搶。

▲左起：史迪奇款隨行杯680元、米妮款不鏽鋼杯1280元、相聚不鏽鋼杯1280元、唐老鴨黛西款不鏽鋼杯1080元、米奇米妮不鏽鋼杯1280元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：史迪奇款隨行杯680元、米妮款不鏽鋼杯1280元、相聚不鏽鋼杯1280元、唐老鴨黛西款不鏽鋼杯1080元、米奇米妮不鏽鋼杯1280元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：米奇米妮款裝飾盤2080元、唐老鴨款冷水壺680元，米奇、米妮款馬克杯各600元、朋友不鏽鋼水壺1300元、史迪奇款冷水壺680元、奇奇蒂蒂款不鏽鋼杯1280元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：米奇米妮款裝飾盤2080元、唐老鴨款冷水壺680元，米奇、米妮款馬克杯各600元、朋友不鏽鋼水壺1300元、史迪奇款冷水壺680元、奇奇蒂蒂款不鏽鋼杯1280元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克線上門市限定款，DISNEY FUN朋友桌布1880元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克線上門市限定款，DISNEY FUN朋友桌布1880元。（圖／記者蕭涵云攝）
《NOWnews今日新聞》幫大家挖出，這系列最貴2080元的「DISNEY FUN米奇米妮款裝飾盤」，上頭的米奇和米妮公仔不只可以旋轉、還能取下，記者還發現可以把兩人雙雙轉身到最後，可愛小情侶從手舞足蹈的模樣，一秒翻轉成笑著拳打腳踢的怨偶隱藏版，幽默又療癒。

▲DISNEY FUN米奇米妮款裝飾盤2080元，正面看上去兩人像是在跳舞。（圖／記者蕭涵云攝）
▲DISNEY FUN米奇米妮款裝飾盤2080元，正面看上去兩人像是在跳舞。（圖／記者蕭涵云攝）
▲將米奇、米妮轉身到背後，一秒翻轉成怨偶隱藏版，兩人笑著拳打腳踢有夠萌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲將米奇、米妮轉身到背後，一秒翻轉成怨偶隱藏版，兩人笑著拳打腳踢有夠萌。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：朋友護照套950元、朋友保冷袋1780元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲左起：朋友護照套950元、朋友保冷袋1780元。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，CAFE!N則跨界聯名adidas Originals，呼應adicolor系列大膽玩色的精神，以A SURPRISE, ENDLESSLY TASTY.為題打造限定餐飲系列，將咖啡換上adidas Originals品牌色外帶杯，還穿上adicolor系列經典綠、黃、紅、紫色的繽紛杯套，開喝紫薯冠軍拿鐵、西洋梨氣泡咖啡，更開創超可愛「三葉草扁可頌脆脆」，根本捨不得吃啊。

▲CAFE!N x adidas Originals打造adidcolor玩色系列餐飲，三葉草扁可頌脆脆85元、adicolor紫薯冠軍拿鐵130元。（圖／翻攝自CAFE!N FB）
▲CAFE!N x adidas Originals打造adicolor玩色系列餐飲，三葉草扁可頌脆脆85元、adicolor紫薯冠軍拿鐵130元。（圖／翻攝自CAFE!N FB）

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