星巴克迪士尼聯名18款週邊一次開箱！最貴米奇米妮一秒翻轉成怨偶
星巴克迎接迪士尼聯名第二波，打造繽紛多巴胺色系「A SIP OF JOY」，設計一系列馬克杯、隨行杯、不鏽鋼杯、冷水壺等日常好用杯款，以及質感生活配件桌布、擺飾盤、多功能包、手提袋、保冷袋，以及出國旅遊必備的護照套，總共18款週邊商品歡樂迎接夏天！其中最貴的一款「DISNEY FUN米奇米妮款裝飾盤」，要價2080元還可以一秒翻轉成怨偶隱藏版，好萌好可愛。
記者蕭涵云/綜合報導
繼去年首次與迪士尼合作大獲好評，星巴克迎接初夏，再推出第二波「A SIP OF JOY」商品系列，以繽紛的多巴胺色系為「DISNEY FUN」系列設計主軸，揮灑超鮮豔造型的米奇、米妮、唐老鴨、黛西等迪士尼角色，連史迪奇、奇奇蒂蒂也都找得到俏皮活潑的身影；更棒的是，還有名為「朋友」款的設計，讓你一次收藏不只一個人氣角色，趕快一起來看看。
星巴克x迪士尼這一次總共推出11款可愛主題設計，迪士尼馬克杯、咖啡隨行杯、不鏽鋼杯、冷水壺等各式材質實用杯壺，價格為600元～1300元；還有飲料提袋、手提袋、多功能包、保冷袋及護照套共6款質感生活用品，價格則從650元～2080元；還有一款限定星巴克線上門市消費才有的朋友桌布，總共18款從今天4月16日起線上線下同步限量開搶。
《NOWnews今日新聞》幫大家挖出，這系列最貴2080元的「DISNEY FUN米奇米妮款裝飾盤」，上頭的米奇和米妮公仔不只可以旋轉、還能取下，記者還發現可以把兩人雙雙轉身到最後，可愛小情侶從手舞足蹈的模樣，一秒翻轉成笑著拳打腳踢的怨偶隱藏版，幽默又療癒。
另外，CAFE!N則跨界聯名adidas Originals，呼應adicolor系列大膽玩色的精神，以A SURPRISE, ENDLESSLY TASTY.為題打造限定餐飲系列，將咖啡換上adidas Originals品牌色外帶杯，還穿上adicolor系列經典綠、黃、紅、紫色的繽紛杯套，開喝紫薯冠軍拿鐵、西洋梨氣泡咖啡，更開創超可愛「三葉草扁可頌脆脆」，根本捨不得吃啊。