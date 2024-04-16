狂爆腹瀉案！近14萬人次跑急診　疾管署：檢出病原以諾羅病毒為主

疾管署監測資料顯示，國內上週(4月7日至13日)腹瀉門急診就診累計139,848人次，較前一週120,868人次上升15.7%，與去年同期相當；另全國近四週(第12至15週)共接獲203 起腹瀉群聚通報案件，高於去年同期(54起)，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢出陽性案件計56起，以檢出諾羅病毒為主( 45件，佔80%)。
疾管署提醒，諾羅病毒常透過糞口途徑傳染，傳染途徑包含未保持良好之衛生習慣、和患者密切接觸、接觸或食用患者的嘔吐物或排泄物污染的食品，故民眾在烹製食物時應使用安全的食材來源、食品調理過程應符合衛生條件。
疾管署表示，由於諾羅病毒目前無特效藥可治療，民眾如出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等症狀，建議充分休息並補充水分、電解質及營養，至嘔吐或腹瀉等症狀解除至少48小時後，再恢復上學或工作，且為降低病原傳播的風險，受病患污染的衣物、床單應立即更換，馬桶、門把等器物表面如被污染，應用20cc漂白水加1公升清水擦拭；處理患者嘔吐物及排泄物前應戴上手套與口罩，並用100cc漂白水加1公升清水消毒清理。
疾管署呼籲，民眾如廁後、進食或準備食物前應落實勤洗手；烹製菜餚應選擇新鮮食材，注意食材衛生與保存，避免食用未充分加熱的蛋、肉類，或生食貝類水產品；生熟食應分開處理。有疑似症狀者（尤其是餐飲業廚工）應在家休息，如需外出者，應配戴口罩，避免傳染給他人。
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