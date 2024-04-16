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特企／《北捷30春季音樂Party》北捷首場拼盤演唱會！

▲北捷30春季音樂Party，5月24、25日台北市立兒童新樂園舉辦。（圖／品牌提供）
▲北捷30春季音樂Party，5月24、25日台北市立兒童新樂園舉辦。（圖／品牌提供）

本報訊

台北捷運3月8日正式宣佈舉辦售票演唱會《北捷30春季音樂Party》即將在5月24日至5月25日連續兩天晚上19:00準時開場，於台北市立兒童新樂園舉辦，天團五堅情、Oznoe、麋先生、TRAHS等重量級嘉賓都在名單上，引起大批粉絲暴動，也讓早鳥票3月15日一啟售就秒殺。台北捷運宣佈今起將於KKTIX售票系統，開賣預售單日票提供粉絲搶票。

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台北捷運因應北捷30週年宣佈《北捷30春季音樂Party》將在5/24-5/25連續兩天在台北市立兒童新樂園登場，也公佈超強卡司，包括 五堅情、持修、TRASH、麋先生、米非、Ozone、U：NUS、怕胖團、溫蒂漫步、小男孩樂團、ABAO 阿爆(阿仍仍)、呂士軒、鶴THE CRANE共有13組藝人。陣容相當豪華。稍早官方也同步釋出了預售單日票資訊。

「北捷30春季音樂Party」門票，除了可欣賞舞台表演外，還可暢玩遊樂設施，園區一樓更有特色餐車設置，除了儲存晚上唱唱跳跳的能量外，還能讓粉絲盡情在星空下體驗不同的樂園活動。

關於《北捷30春季音樂Party》演唱會

《北捷30春季音樂Party》演唱會為台北捷運公司首次主辦的售票拼盤演唱會活動，更是連續兩天有如此多組台灣當紅偶像團體同台的盛況！除希望再創本土「演唱會經濟」的高峰外，更是來自全台粉絲聚集的注目焦點。

《北捷30春季音樂Party》售票演出資訊

時間：2024 / 05 / 24 (五) -05 / 25 (六) PM 19:00 開演

地點：台北市立兒童新樂園

演出地址：臺北市士林區承德路五段55號

售票方式：KKTIX 售票系統

票價: 預售單日票-NT1050


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