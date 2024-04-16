特企／行車記錄器新紀元！掌握行車美好時光

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M820WD擁有不分日夜的清晰高解析畫質，完美的夜視能力，經測試在沒有光源的情況下，能達到一般感光元件4倍的亮度，因此在光線落差較大的路況，像是進出隧道、夜晚沒有路燈的地方，都能優化畫面成像對比，並將曝光過度或不足的部分調至肉眼可見。M820WD通過精準的微調測試，在嚴苛的光源下也能拍出清晰理想的畫面，避免到了關鍵時刻想調出畫面，又無法看清楚的各種狀況。
新一代的Mio MiVue M820WD不只主機小、線材少，安裝方式便利，也能彈性安裝，輕鬆配置在車上的最適位置與最佳角度，並直接支援iOS手機直接播放，除了操作簡單之外，也提供貼心的手動緊急錄影鎖檔裝置，在緊急時一鍵按下，即可避免關鍵影片被覆蓋，內建的G-sensor碰撞感應器，在遇到劇烈的碰撞時，會自動鎖檔，並內建安全預警六合一燈號警示，透過控制器的閃爍來預警測速。
在安全的面向上，Mio這次也下足了工夫，不只確保騎士安全，也打造屬於車子的專屬保全，能接收五種衛星GPS系統訊號，騎乘定位快準無壓力，在車子熄火後，即進入駐車模式，透過鏡頭監控環境，任何人士接近或是有擦撞的可能，都能即時錄影存證，並提供全時監控、駐車縮時攝影、省電模式三種模式讓用戶依照習慣選擇，無論行駛還是停靠，隨時為用戶打造安全的防護網，也是這次產品的一大重點。有需求的民眾，可以前往下列網址進一步觀看購買資訊。