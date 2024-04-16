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特企／行車記錄器新紀元！掌握行車美好時光

▲新一代的Mio MiVue M820WD不只主機小、線材少，安裝方式便利，也能彈性安裝。（圖／品牌提供）
▲新一代的Mio MiVue M820WD不只主機小、線材少，安裝方式便利，也能彈性安裝。（圖／品牌提供）

本報訊

台灣地狹人稠卻也擁有好山好水，隨處都有美麗的風光，在湧現車潮時，有時不免會有難以預料的狀況，或是想要記錄某個時光的當下，這時機車騎士們就會需要可以記錄當下的武器，因此一台清晰、好操作的行車記錄器，可以說是每個機車行駛人必備的行頭，不只是為自己多添加一份安全的保障，也能忠實的記錄每個瞬間。隨著科技的日新月異，現在新出的行車記錄器不只高清，也兼具了娛樂與貼心提醒的多樣化功能，新推出的Mio MiVue M820WD擁有雙鏡星光級感光HDR曝光優化，堪稱2024年市面上最強大的行車記錄產品。

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Mio是台灣行車記錄的第一品牌，有20年研發的專業經驗，所研創的車用行車記錄器與自行車導航，站在業界領頭羊的位置，此次開發出的新品M820WD依然挾帶著高解析度規格的優勢，所推出首款前4K+後2K WIFI GPS行車記錄器，打造騎乘的娛樂效果，騎士們徜徉於道路上的2小時影片將縮短為8分鐘的片段精華，以120MB只需30秒的卓越傳輸速度，將精采的旅程隨時分享，並結合relive APP影片編輯，輕鬆快速的捕抓想要記錄的瞬間。

M820WD擁有不分日夜的清晰高解析畫質，完美的夜視能力，經測試在沒有光源的情況下，能達到一般感光元件4倍的亮度，因此在光線落差較大的路況，像是進出隧道、夜晚沒有路燈的地方，都能優化畫面成像對比，並將曝光過度或不足的部分調至肉眼可見。M820WD通過精準的微調測試，在嚴苛的光源下也能拍出清晰理想的畫面，避免到了關鍵時刻想調出畫面，又無法看清楚的各種狀況。

新一代的Mio MiVue M820WD不只主機小、線材少，安裝方式便利，也能彈性安裝，輕鬆配置在車上的最適位置與最佳角度，並直接支援iOS手機直接播放，除了操作簡單之外，也提供貼心的手動緊急錄影鎖檔裝置，在緊急時一鍵按下，即可避免關鍵影片被覆蓋，內建的G-sensor碰撞感應器，在遇到劇烈的碰撞時，會自動鎖檔，並內建安全預警六合一燈號警示，透過控制器的閃爍來預警測速。

在安全的面向上，Mio這次也下足了工夫，不只確保騎士安全，也打造屬於車子的專屬保全，能接收五種衛星GPS系統訊號，騎乘定位快準無壓力，在車子熄火後，即進入駐車模式，透過鏡頭監控環境，任何人士接近或是有擦撞的可能，都能即時錄影存證，並提供全時監控、駐車縮時攝影、省電模式三種模式讓用戶依照習慣選擇，無論行駛還是停靠，隨時為用戶打造安全的防護網，也是這次產品的一大重點。有需求的民眾，可以前往下列網址進一步觀看購買資訊。

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