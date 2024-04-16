特企／一人一店一心力　支持花蓮重建家園振經濟

響應號召在地同業提供免費配鏡服務 讓我們一起為花蓮盡心力
0403大地震後，花蓮賑災持續進行的同時，花蓮居民也開始陸續進入家園的重整重建。為了幫助並支持花蓮地區受災居民早日重建家園恢復日常生活，全球第一大鏡片公司法商依視路 與 日本光學大廠Nikon鏡片，特別帶頭響應花蓮縣驗光師公會與花蓮縣驗光生公會，共同發起「一人一店一心力 支持花蓮重建家園振經濟活動」，結合花蓮在地同業店家為花蓮地區地震受災居民提供免費的配鏡服務，共同關懷服務花蓮當地居民，即日起至2024/5/31止，只要居住於紅黃單建物之花蓮受災戶（即符合花蓮縣賑災受災戶住宅、租金補貼方案之住戶），提供實際居住證明，於花蓮縣市內依視路或Nikon經銷眼鏡行，就能免費更換Nikon或依視路旗下鏡片乙付，以實際行動幫助花蓮受災居民在生活上能夠盡快恢復日常，減少生活上的不便。
(免費鏡片將依現有庫存度數與折射率隨機配送,免費鏡片不包含漸進鏡片)
在法商依視路 與 日本光學大廠Nikon鏡片的聯合號召下，共有15家花蓮縣市的眼鏡行同響應此活動，響應的店家門口貼有「應援震災 合作店家」的標誌，響應地區遍及花蓮市區、花蓮縣吉安鄉、光復鄉、新城鄉等區域。包含全國性的眼鏡連鎖店家：寶島眼鏡、小林眼鏡、大學眼鏡及花蓮在地的店家：茂昌光學眼鏡、宏明眼鏡、豐眼鏡、立光眼鏡、大開眼界、標準眼鏡、日光視所、永麗鐘錶眼鏡行…等，都一起參與免費配鏡的震災應援。