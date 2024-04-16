請支援人力！台鐵「1職位」招嘸人 網點關鍵：不如超商
近期台鐵甄試放榜，有網友發文指出，台東段電機人員缺額7名，1人報名還未錄取，就有網友認為，薪資3萬3000元，還要配合輪班，根本不如超商。對此，台鐵接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，擬雇用短期助理人員支援人力，也會規畫第二次從業人員招考作業增補人力。
記者許若茵／台北報導
有網友在PTT發文指出，台鐵考試最近放榜，台東段電機人員缺額7名，只有1人報名還沒錄取，等於掛零，「以前是鐵飯碗時期，大家還爭先報考，現在怎麼這麼慘？」更認為「薪水3萬3還要輪班，至少比超商好一點吧」。其他網友則留言認為，「薪水慘，重點還要求專業，此外還要配合輪班」、「3萬3乾脆去跑外送好了，可悲薪水」、「3萬3不如超商」。
對此，台鐵公司說明，本次公司首次招考從業人員，目前東區台東電力段不足額錄取7名電機人員，將由去年底鐵路特考受訓及格人員及營運人員先行調派因應辦理業務，並將於今年4月底從業人員報到後，立即規劃第二次從業人員招考作業，持續增補公司人力。
此外，台鐵也說，對於本次東部電力段電機人員招考後仍有部分缺額，電務處已規劃擬雇用短期電機工程助理人員，以因應支援人力。