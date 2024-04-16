央行踩剎車？新台幣勉強守住32.5元 但仍重貶1.12角
中東緊張情勢升高，推升避險需求，加上國際油價走揚，通膨疑慮再起，美國降息恐再延後，美元指數站上106，亞洲主要貨幣兌美元軟趴趴，台北股、匯市今（16）日也同步重挫，台股大跌547點，失守2萬點大關，外資在台股提款388億元，並持續匯出資金，新台幣盤中也貶破32.5元，一度下探32.565元，重貶1.82角，尾盤在市場「老大」踩剎車之下，新台幣收盤勉強守32.5元，終場收32.49元，貶值1.12角，仍是2016年6月28日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司17.45億美元。
記者顏真真／台北報導
伊朗13日向以色列發動大規模無人機和飛彈攻擊後，投資人正靜待以色列方面的因應，擔憂中東地區衝突，美股15日收低，加上美國消費力道比預期更強，美國10年期公債殖利率突破4.6%，美元指數也進一步衝上106.44。
在美元走強之下，亞洲主要貨幣兌美元則軟趴趴，其中日圓兌美元今日盤中一度貶至154.6價位，韓元兌美元也一度貶破1400，來到1400.15價位，收在1394.50價位，而離岸人民幣兌美元也一度貶至7.2834，目前在7.2728附近盤整。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.39元續貶開出後，由於美元續強、亞幣趴軟，加上台股盤中暴跌近600點，終場亦大跌547點，失守2萬大關，新台幣也一路走貶，並連續貶破32.4及32.5元關卡，下探32.565元，重貶1.82角，尾盤在市場「老大」踩剎車之下，終勉強守住32.5元，收32.49元、貶值1.12角，仍創近8年收盤新低價。