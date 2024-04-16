巷仔內／砲聲響金價漲！中東戰局敲響黑天鵝警鐘　全球資金忙逃難

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中東局勢千絲萬縷，從以巴戰爭到以伊衝突，背後更牽扯到美國為首的西方國家，以及周邊阿拉伯國家還有和伊朗親近的中國、俄羅斯各方勢力的大國博弈，但無論政治情勢如何複雜，關乎到個人身家財產的資金流動最為敏感，黃金價格飆漲已經說明了全球投資人的避險需求水漲船高。
現貨黃金價格15日再上漲，來到每盎司2365.09美元，各大機構紛紛上調預期金價，高盛將年底黃金價格預期，自先前的每盎司2300美元調升到每盎司2700美元，美銀則是預期3000美元，瑞銀更喊出4000美元。
黃金的價值與特定的國家或發行機構無關，長期被視為保值與避險的投資標的，一般來說，黃金與美元和美國國債的價格呈負相關，因為他們同屬於避險性質的資產。然而，近期在美元與美債強勢的背景下，黃金價格依舊堅挺突破歷史紀錄，顯然這波黃金的避險需求，要避的已經不僅僅是利率或匯率變化這類金融風險，而是中東戰局所帶來的全球地緣政治風險。
黑天鵝來襲，恐重創全球經濟
貴金屬價格飆漲好比是礦坑裡的金絲雀，只是預警訊號，背後隨之而來的黑天鵝才是真正威脅。這波中東危機，最讓人擔心的首先當然就是油價。目前油價並未如同金價一樣飆漲，主要是外界仍認為油價由供需關係決定，受短期衝擊有限。
然而，以伊衝突後續發展存在高度不確定性，若以色列反擊，隨著戰事升高，中東的產油區與運油管道都有可能受影響。另外，伊朗日前在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近水域扣押一艘與以色列有關的貨船，若中東緊張加劇，伊朗「效法」葉門叛軍胡塞組織封鎖波斯灣，對於全球原油運輸與貨運都會帶來比去年底紅海危機更嚴重的打擊。一旦油價上漲，骨牌效應就是推高各國通膨，通膨重燃必定影響美國聯準會降息決策，進而對全球金融經濟造成巨大衝擊。
再者，伊朗目前提供俄羅斯大量用於烏克蘭戰爭中的軍火，與俄羅斯關係密切，以色列若對伊朗發動直接攻擊，俄羅斯不無可能指控美國在背後撐腰，而決定支持伊朗，讓局勢更加失控。當然，或許上述情境不會發生，但是，黑天鵝之所以是黑天鵝，正是因為事前大家多以為不會發生。從俄烏戰爭開打、哈馬斯突襲以色列、以色列轟炸伊朗駐敘利亞大使館、伊朗從本土反擊以色列，已經有太多曾經被認為不會發生的事情，結果都一一在世人眼前上演。
中東危機的灰犀牛：領導人就是學不會克制
回到以伊衝突，伊朗與以色列領土並未直接相鄰，周邊國家只要保持中立，理論上陸戰就不至於爆發，雙方只能透過飛彈與無人機互相空襲。美國的態度十分明確，不支持以色列反擊，同時強調伊朗的襲擊絕大多數遭到以色列攔截，以色列並未受到多少損傷，相當於贏了這一局，不需要再動手。連伊朗似乎也對戰局升高不感興趣，完成首波大規模攻勢後，主動宣稱「合法反擊」已經結束，警告以色列不要再犯，就此作罷的意味濃厚。
但是，即使拜登與納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通了電話，明確建議以色列克制，以色列的戰時內閣仍揚言會對伊朗有所回應。當然，這也並不奇怪，畢竟伊朗這次出手前，各界同樣要求伊朗克制，伊朗仍然報復性發射了數百枚飛彈。
伊朗雖非民主國家，但獨裁政府一樣承擔著「不能示弱」的大眾壓力。而納坦雅胡更不用說，他搖搖欲墜的執政基礎幾乎完全仰賴於戰爭的持續進行。在如今硝煙四起、戰雲密佈的中東地區，外界真的能夠期待他們表現出「克制」嗎？
跟黑天鵝相反，灰犀牛意指顯而易見將有高機率會發生，但人們卻視而不見的威脅。在這波中東危機裡面，各方領導人不願或不能克制，似已是再明顯不過，然而，真正有影響力的國家仍停留在呼籲克制。黃金價格飆漲，灰犀牛近在眼前，我們只能期盼中東局勢不要擦槍走火，讓疫情後本就脆弱的全球經濟能夠趕快回復正軌。
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