Dyson Supersonic Nural吹風機登台 養髮科技不燙頭皮吹出女神風
精品等級吹風機Dyson再推新科技，推出新一代的養髮科技Dyson Supersonic Nural 吹風機，除了可以快速吹乾之外，還具備三大特色，包含能按距離調溫保養頭皮，配件智能辨識模式以及停頓待機模式。新機即日起開賣，主機搭配5配件，售價1萬4600元，準備搶攻母親節送禮市場。
記者周淑萍/綜合報導
現代市場主打的「精細」為概念，從精細護膚到精細護髮，不管是頭皮護理產品或是專業的護理療程，頭皮護理已是目前美髮時尚圈高度關注的流行趨勢。Dyson搶在母親節推出新款吹風機Dyson Supersonic Nural，以頭皮保護模式重新定義吹風機，按距離智慧調溫，可自動保護頭皮屏障，幫助維持頭皮水分，透過強韌頭皮屏障，避免頭皮過度乾躁，特別適合乾性、敏感、油性或受損頭皮。
🟡Supersonic Nural三大特色
❗頭皮保護模式
配備靈敏的感應裝置飛時測距感測器，透過使用肉眼不可見的紅外線，每秒接收 900 萬數據，當吹風機靠近或遠時，精準測量吹風機與頭髮之間的距離，自動監測並調節風溫，讓溫度始終保持在最佳溫度 55°C，在頭皮保護模式下，LED 溫度指示燈的顏色會因應吹風機和頭部之間的距離變化顯示當前吹風機溫度自動由冷風(藍色)→低溫(黃色)→中溫(橙色)→高溫(紅色)，從而降低極端高溫對頭皮的熱傷害。
❗配件智能辨識模式
為了滿足消費者在造型上的多種需求，以及因應不同髮質的設計，在吹嘴配件上進行全面性升級，推出配件智能辨識模式，透過霍爾感測器，自動辨識連接之吹嘴，同時記憶消費者的造型設置偏好，在更換不同吹嘴時，自動切換至該吹嘴前次使用時所設定的風速及溫度，無須手動調節，即可自動匹配消費者的偏好溫度設定。
❗停頓待機模式
為符合現今消費者的使用習慣設計停頓待機模式，運用動態加速感測器偵測在造型間或頭髮分區時，吹風機被短暫放下的動作及使用狀態，從而自動停止加熱、減少氣流及噪音，進入待機模式；重新拿起吹風機後，機器將恢復到原始運作狀態。