工人高處墜落癱瘓！靠意志+復健展現奇蹟 1年後放下拐杖行走自如
一名工人在工作中不慎從高處墜落，被送往北市萬芳醫院急診，創傷團隊檢查後，發現病人有多處嚴重創傷，導致腰部以下癱瘓、無知覺，於是啟動緊急醫療小組，匯聚各領域專家展開救治，並在最先進的複合式多功能手術室進行手術，使病人順利脫離險境，經過1年復健後，如今不再需要任何輔具或旁人攙扶，恢復自主行走能力。
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萬芳醫院表示，新冠肺炎疫情期間，一名55歲王姓工人進行拆除工程時，因層板突然倒塌而從高處墜落，當下雙腳完全失去知覺、動彈不得，後經詳細檢查，發現有3根肋骨骨折合併氣胸、血胸，及第一腰椎爆裂性骨折及錯位，導致嚴重的脊髓損傷，腰部以下癱瘓、膀胱功能障礙造成無法排尿等問題，有終身癱瘓風險，同時醫療團隊還發現患者檢測新冠肺炎病毒呈陽性，治療難度再增加。
針對該男治療，萬芳醫院創傷團隊隨即設置單一隔離空間，先處置氣血胸問題、穩住病人生命跡象，再轉移到負壓手術室，經神經外科、放射科、麻醉科合作，以最快速度進行緊急脊髓減壓治療，而複合式多功能手術室的先進設備也發揮重要功能，手術室內配備的電腦斷層影像檢查系統，在執行此複雜型脊柱創傷手術時，可輔助醫師在手術中精準植入骨釘、降低誤傷神經血管的風險，大幅提升手術安全性。
萬芳醫院指出，病人在術後1週順利移除胸管，2週後順利移除尿管，後續再加入呼吸治療、復健治療，且病人復健有驚人進展，原本雙腳完全不能動，4個月後已能使用單支拐杖行走，1年後已能自行走動。
對於此個案，萬芳醫院神經外科主治醫師溫雅婷強調，每個脊髓創傷的病人能夠再度自由行走，除了患者本身的堅強意志，也是多領域跨團隊合作的最佳展現，所有環節都功不可沒，也希望每位病患都不放棄希望，與團隊密切合作，復原永遠有機會。