可申請一週只工作四天！新加坡盼留住人才 還能申請在家工作
新加坡是疫情後亞洲唯一人口成長國家，政府以高薪資和低稅率吸引全球專業白領階級，新加坡的平均月薪為5千多美元（約台幣15萬元），然而高薪資已不再是人才的唯一考量，因此新加坡政府決議增添更多福利，在15日公佈新指引，內容關於新加坡員工可自12月1日起，要求每週只工作四天，並可申請更多在家工作的時間，藉此留住人才。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據《海峽時報》，新加坡勞工部、全國工會代表及人力資源部三方成立的工作小組提出新指引，新加坡員工可自12月1日起，要求每周四天工作，並可申請更多在家工作的時間。新指引上路後，在新加坡工作的員工除了可以要求在家辦公外，亦可以提出彈性工作時間及靈活的工作量。僱員可以書面方式，正式提出彈性工作安排要求，並自行列明細節，例如申請理由、開始日期等。僱主需於兩個月內書面答覆，若拒絕僱員申請，應與僱員探討其他解決方案。
雖然指引不具法律效力，最終決定權仍在僱主，但僱主應考慮與業務相關的因素，不能以管理階層不相信彈性工作安排為由拒絕申請，但可以成本增加、不利生產力或不可行為由，拒絕批准僱員的申請，而被拒的員工亦可尋求工會或勞資政公平與良好僱用聯盟（TAFEP）協助。
新加坡政府相信，透過讓員工靈活地安排彈性上班時間，能增加員工的效率，甚至能讓員工想認真工作的意願提升，同時也避免員工過勞，更重要的是能「留住人才」。由於全球少子化成趨勢，再加上已開發國家都在吸引人才，新加坡政府正準備更積極地延攬人才，並將留住菁英視為「國家戰略」。