最新手機銷售排名出爐！iPhone霸榜9席　安卓這台賣最好

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從2月台灣智慧手機市場前二十名熱銷榜中，蘋果iPhone依舊占有9席，且前10名單機排名與過往的慣例差異不大，其中有7名都是iPhone 15系列，第1名還是由台灣用戶最愛的iPhone 15 Pro Max（256GB）蟬聯拿下，iPhone 15 Pro（256GB）次之，iPhone 15（128GB）第3名。
傑昇通信表示，以往在此時長賣型的iPhone 15（128GB）銷量會開始往前，沒想到，蘋果在規格區隔化策略上的確達到目的，果粉較有意願購買規格較高的Pro版本。
此外，不僅iPhone 15系列熱賣，連2023年全年冠軍iPhone 14（128GB）也擠進第17名，最令人驚訝的莫過於霸榜神機iPhone 13（128GB）竟從上月26名回升本月第11名，單機銷量甚至是iPhone 14（128GB）的2倍，傑昇通信坦言，在兩者規格差異不大，且市場上幾乎售罄的iPhone 14（128GB），果粉要兼顧信仰與荷包，還是會選擇價差萬元以上的前代機型。
三星本月新舊機型共佔有6席，除了常勝軍Galaxy A54（8GB/256GB）穩坐安卓冠軍寶座，本月更有新生力軍 Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB）及Galaxy S24+（12GB/256GB）進榜，尤其是Galaxy S24 Ultra（12GB/512GB）尚在排行第九名，傑昇通信指出，三星Galaxy S24系列也是全台賣得最好的安卓旗艦手機，繳出漂亮的成績單；再者，由於Galaxy A55於三月下旬上市，目前尚無明顯新舊機型交替跡象，反而是OPPO新進榜的Reno11 Pro（12GB/512GB），正式頂替前代進榜第12名。