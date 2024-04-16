全支付推播烏龍簡訊！金管會已介入調查 要求7日內提報後續處理
針對全聯旗下「全支付」APP推播訊息大出包，不少人在15日上午收到「日本郵輪雙人中獎通知」，以為自己幸運中獎，點進去查才發現自己沒有中獎，而且該獎項其實早在3月15日就公布，結果竟是全支付搞烏龍，更紛紛上全支付臉書砲轟，沒想到全支付官方提油救火，表示是「為提高活動點擊宣傳效益」，讓廣大會員超傻眼氣炸。對此，金管會今（16）日表示，全支付已辦理重大偶發通報，後續處理會根據該公司在7個營業日提報的後續處理情況，再做處理。
記者顏真真／台北報導
金管會銀行局官員指出，此案是全支付針對2月消費所辦理的抽獎活動，4月15日在APP對使用者推播中獎通知，這得獎通知是一個連結，讓消費以為中獎而去點擊，事實上，只是連結到中獎名單，並不是收到推播的人就是中獎人，但也因此引發關注討論，也對公司形象造成負面影響。
銀行局官員說，事情發生後，全支付已辦理重大偶發通報，亦責成相關部門改善相關推播機制，包括推播內容妥適性跟相關複核機制等，也請內部稽核單位要進行後續追蹤改善。
不過，由於此事件已造成眾多使用者誤以為自己中獎，全支付在當天又推出一個行銷活動，提供補償方案，銀行局官員表示，後續處理會根據全支付在7個營業日提報的後續處理情況，再來做處理。