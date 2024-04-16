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毛小孩議題正夯　黃彥毓盼寵物後事立法前先進行輔導

▲高雄市議員黃彥毓今天在高雄市議會總質詢時針對即將審議制定「高雄市寵物生命紀念自治條例」草案，建議農業局在立法前應該先協助業者逐步符合規定。(圖／市議員黃彥毓提供)
▲高雄市議員黃彥毓今天在高雄市議會總質詢時針對即將審議制定「高雄市寵物生命紀念自治條例」草案，建議農業局在立法前應該先協助業者逐步符合規定。(圖／市議員黃彥毓提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市議員黃彥毓今（17）日在高雄市議會總質詢時針對高市議會即將審議制定「高雄市寵物生命紀念自治條例」草案，屆時將針對寵物殯葬設施、用地限制、收費等事項有明確規範。對此黃彥毓質詢時向農業局建議，立法前應該先協助業者逐步符合規定，避免立法後業者衝擊太大。

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高雄市農業局回應，目前全國約有60家寵物殯葬業者，高雄市佔9家，去年至今有高雄已有1家申請中，正積極成為合法業者。農業局表示「高雄市寵物生命紀念自治條例」主要針對業者進行行政管理，尚無法協助合法，推行時將會先給業者兩年緩衝時間處理土地設機等問題。

根據統計，全國犬貓登記數量去年已超過30萬隻，佔全國排名第三，國內犬貓登記的數量更直逼0-11歲人口，寵物生後事備受重視。高雄市議會將在這次第四屆第3次定期將「高雄市寵物生命紀念自治條例」草案。

黃彥毓表示，過往以廢棄物清理的方式處理動物屍體的觀念已逐漸不被多數國人接受，進而讓寵物殯葬業者興起，但目前政府為設計寵物殯葬用地，故目前業者皆不合法，目前台中、苗栗、桃園皆有針對寵物遺體及處理業者擬定自治條例，高雄也即將跟進，由於草案裡面對於業者的土地、設施都會進行規範，如立刻執法恐讓業者措手不及，希望在完成立法前可以先逐步輔導。

由於去年七月農業部公告修訂「非都市土地申請變更為寵物生命紀念設施使用興辦事業計畫審查作業要點」基地需符合三要件（火化、冰存及灑葬），放寬在非都計土地的申設面積可在10公頃以下，且經地方縣市政府審核具「公益性」，此要點的申請已於今年3月截止申請，對於此要點高雄市業者的申請狀況，黃彥毓也表達高度關切。

除了寵物殯葬議題外，黃彥毓也向農業局建議，培育流浪犬成為心輔犬，讓這些浪浪的生命獲得其他意義。黃彥毓建議也可以找其他非醫療的機構合作，與社會局或衛生局來進行相關的培育計畫，讓這些流浪毛小孩的生命有其他出入，也能協助社會上需要幫助的人，進行善的循環。

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