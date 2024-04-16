68歲白冰冰節目收視創新高！承認有「永遠愛著的男人」身分曝光了
白冰冰主持的綜藝節目《超級冰冰Show 》在上週六奪下全國收視冠軍，而且再創新高，平均收視2.3，總收視人口將近130萬人收看，最高收視2.8。為此，白冰冰也感性地對搭檔陽帆告白，要感謝這位不願意娶她，但她「永遠愛著的男人。」
記者詹鎰睿／綜合報導
昨（15）日民視電視公司總經理廖季方，與執行副總許念台前來探班，特地送上88個甜甜圈，感謝節目圈住全台觀眾的心、圈粉無數，努力製作節目讓觀眾看得甜滋滋，讓全場氣氛high到最高點。主持人白冰冰也感性地說，要感謝那位不願意娶她，但她「永遠愛著的男人」主持人陽帆。
談到上週的《超級大學堂》古裝劇，臨場創意請化妝師眼皮畫上假眼睛，創下高收視的橋段，讓陽帆哭笑不得說：「創下高收視又這麼大的迴響，很怕冰冰姐要我每集都這樣畫」，也強調冰冰姐製作節目嚴格，但都讓大家能在舞台上盡情發揮。
白冰冰也說東諺、阿玟頭上戴著日前首錄時，民視贈送的祝賀壽桃塔的裝飾，稱呼她「演藝圈媽祖婆」，她就要跟媽祖一樣的精神，慈悲為懷提攜後輩，讓年輕人有表演舞台，談到陽帆跟她都是經歷過秀場的，很多橋段與哏，可能現在年輕人都不太知道，白冰冰則希望能保留這些無形文化資產，給下一代的人知道台灣特有的表演方式。
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