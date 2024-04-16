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許效舜84歲父親過世！昔任5屆議員　他悲痛道別：再會啦帥氣老爸

▲許效舜高齡84歲的父親辭世，許效舜趕回基隆見父親最後一面。（圖／許效舜的筍絲團 臉書）
▲許效舜高齡84歲的父親辭世，許效舜趕回基隆見父親最後一面。（圖／許效舜的筍絲團 臉書）

記者施以慧／綜合報導

搞笑派藝人許效舜的父親許義隆今（16）日傳出在家中病逝，享壽84歲，許效舜也在臉書發文哀悼，故作輕鬆表態：「再會啦，我的帥氣老爸許義隆，別忘了祢曾經是雷霆足球隊長，議會的歌王，當年田徑萬米的冠軍，泳池的健將，合氣道的高手，暖暖最強的優喜（父親的日本名Yoshi）。」

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其實許效舜在圈內的好友，同時也是昔日《瘋神無雙》節目的夥伴山豬，日前才驚傳逝世，現在他又面臨喪父之痛，讓粉絲心疼不已。許效舜的父親許義隆曾擔任過5屆基隆市議員，許效舜也被父親影響，曾表態要參選基隆市市長，不過後續宣布放棄參選。

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▲許效舜在臉書上證實父親辭世，日前昔日好友山豬也剛過世，雙重打擊讓許效舜的粉絲相當心疼。（圖／許效舜的筍絲團 臉書）

許效舜的經紀人也證實此事，並表示許效舜與家人目前已經回到基隆舉辦法事，對於老父親離世原因與具體過世時間，則不對外透露太多。藝人許志豪也在許效舜的貼文底下哀悼，「基隆永遠的許議員，謝謝您一生為故鄉的付出」，表示許效舜與許逸雯都是他人生的導師，也希望許家人節哀。

▲許志豪留言哀悼，表示感謝許父擔任市議員時對基隆的付出。（圖／許效舜的筍絲團）
▲許志豪留言哀悼，表示感謝許父擔任市議員時對基隆的付出。（圖／許效舜的筍絲團）
據悉，其實今早，許效舜就感到全身發癢，心神不寧，打電話回家問情況，沒想到透過家人得知「爸爸快不行了」，他火速奔回基隆見父親最後一面，儘管當時爸爸意識模糊，但仍有反應還有流淚，不過最後高齡辭世。

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