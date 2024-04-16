許效舜84歲父親過世！昔任5屆議員 他悲痛道別：再會啦帥氣老爸
搞笑派藝人許效舜的父親許義隆今（16）日傳出在家中病逝，享壽84歲，許效舜也在臉書發文哀悼，故作輕鬆表態：「再會啦，我的帥氣老爸許義隆，別忘了祢曾經是雷霆足球隊長，議會的歌王，當年田徑萬米的冠軍，泳池的健將，合氣道的高手，暖暖最強的優喜（父親的日本名Yoshi）。」
記者施以慧／綜合報導
其實許效舜在圈內的好友，同時也是昔日《瘋神無雙》節目的夥伴山豬，日前才驚傳逝世，現在他又面臨喪父之痛，讓粉絲心疼不已。許效舜的父親許義隆曾擔任過5屆基隆市議員，許效舜也被父親影響，曾表態要參選基隆市市長，不過後續宣布放棄參選。
許效舜的經紀人也證實此事，並表示許效舜與家人目前已經回到基隆舉辦法事，對於老父親離世原因與具體過世時間，則不對外透露太多。藝人許志豪也在許效舜的貼文底下哀悼，「基隆永遠的許議員，謝謝您一生為故鄉的付出」，表示許效舜與許逸雯都是他人生的導師，也希望許家人節哀。
據悉，其實今早，許效舜就感到全身發癢，心神不寧，打電話回家問情況，沒想到透過家人得知「爸爸快不行了」，他火速奔回基隆見父親最後一面，儘管當時爸爸意識模糊，但仍有反應還有流淚，不過最後高齡辭世。
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