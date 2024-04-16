丹麥首都「400年歷史建築」陷火海 市民紛紛衝入大樓搶救畫作
位於丹麥首都哥本哈根市區的一座17世紀歷史建築發生火災，這座建築是丹麥首都最古老、最著名的建築之一，曾作為丹麥的證券交易所已有約400年的歷史。根據當地媒體報導，大火發生時除了館內工作人員外，就連街上市民爭先恐後地從大火中搶救畫作和歷史文物。
國際中心楊智傑／綜合報導
哥本哈根消防局局長告訴《CNN》，火災於當地時間週二（16）上午8點半左右開始，一直持續到上午11點才被撲滅，近半的建築物被大火燒毀。這座擁有400年歷史的建築毗鄰克里斯蒂安堡宮，是一個受歡迎的旅遊景點，也曾作為舊股票交易所（Børsen），也是丹麥首都最古老、最著名的建築之一。
該棟建築目前處於整修狀態，其獨特尖塔高達56公尺，呈現四龍纏繞在一起的尾巴形狀，但在大火中受到重創，導致其尖塔倒塌至屋頂，目前仍不清楚火災的原因，值得慶幸的是火災發生並無人員傷亡。
警方獲報後疏散了附近建築物內的民眾，包括財政部和丹麥議會附屬大樓，不過當下有不少工作人員和民眾紛紛搶救建築物內的畫作等，丹麥文化部長亞康施密特（Jakob Engel-Schmidt）則表達了對此次火災的悲傷之情，並稱「丹麥400年的文化遺產付之一炬」，但看到眾人在確保自身安全之虞協助搶救畫作相當動容。