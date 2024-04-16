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賴薇如做試管子宮外孕！痛苦喊「腹部劇痛出血」　救治過程曝光

▲賴薇如（左）身體不適而就醫，被醫生診斷出子宮外孕，確定無法懷上龍寶寶，讓她相當難過。（圖／賴薇如 Doris 臉書）
▲賴薇如（左）身體不適而就醫，被醫生診斷出子宮外孕，確定無法懷上龍寶寶，讓她相當難過。（圖／賴薇如 Doris 臉書）

記者施以慧／綜合報導

前女子團體《七朵花》成員賴薇如腹部劇痛出血，昨（15）日突然到醫院掛急診，讓粉絲相當震驚。賴薇如與老公邱樂偉愛情長跑6年，今年1月宣布結婚，婚後兩人一直想生小孩，植入胚胎希望懷上龍寶寶，沒料到居然發生連醫生都認為機率極低的子宮外孕。

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賴薇如做試管嬰兒，透露自己曾經取卵取到過度刺激，腹部積水，當時在抽了快1000cc的積水，今年3月植入胚胎，但後續情況不樂觀，還找不到囊胚，龍年確定無法順產，讓賴薇如相當難過。

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▲賴薇如為了成為母親，花了不少時間和心力。（圖／賴薇如 Doris 臉書）
賴薇如說：「昨天凌晨在回家的路上，突然下腹部一陣劇痛！！痛到不能動，不能走路的那種，另一半覺得不對勁，堅持要我去附近醫院掛急診！凌晨12點多開始進行一系列的盤問檢查，打了止痛針！ 做了檢查後發現，腹部出血積血，驗血報告hcg值飆到3916（子宮外孕的跡象很明顯）。」

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▲賴薇如雖然目前找不到囊胚，但疼痛已經不明顯，自己也做了隨時開刀的準備。（圖／賴薇如 Doris 臉書）
賴薇如也在貼文中表示希望粉絲不用擔心，雖然之後將要開刀治療，不過目前已經沒有生命危險，出血狀況也已經穩定下來，堅強模樣，讓圈內好友陳喬恩、穆熙妍、李佳穎在留言區紛紛要賴薇如好好保重身體。

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