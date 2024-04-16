NBA附加賽17日開打！季後賽完整名單出爐　對戰賽程、轉播懶人包

林佳緯單場6支4！統一打線猛敲17安11：1轟炸樂天　台鋼苦吞5連敗

▲統一大物新秀林佳緯單場6支4，全隊猛敲17支安打，以11：1擊敗樂天桃猿。（圖／統一獅提供）
▲統一大物新秀林佳緯單場6支4，全隊猛敲17支安打，以11：1擊敗樂天桃猿。（圖／統一獅提供）

記者林之越/綜合報導

統一獅在今（16）日久違以客隊身份在台南棒球場出戰樂天桃猿，選秀探花林佳緯單場狂敲4支安打，陳傑憲、陳重廷也都繳猛打賞表現，全隊狂敲17支安打，以11：1擊敗樂天，收下4連勝。另外一場比賽結果，味全龍1：0完封台鋼雄鷹，台鋼吞下近期的5連敗。

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▲統一獅全隊猛敲17支安打，以11：1擊敗樂天桃猿，味全龍1：0完封台鋼雄鷹，台鋼吞下近期的5連敗。（圖／統一獅提供）
▲統一獅全隊猛敲17支安打，以11：1擊敗樂天桃猿，味全龍1：0完封台鋼雄鷹，台鋼吞下近期的5連敗。（圖／統一獅提供）
本場兩方都派出洋投，統一獅由握有2勝的強投勝騎士先發，樂天桃猿則是霸威斯應戰。手感正燙的獅子軍打線在1局上就靠著邱智呈、陳傑憲敲安攻佔壘包，林安可再接力敲安搶下第1分。

2局上，陳重羽靠著觸身球上壘後，林佳緯也敲出安打，陳晨威發生守備失誤，讓統一站上二、三壘，結果先是邱智呈打出帶有1分打點的內野滾地球，再由陳傑憲敲出中外野落地安打，護送林佳緯回本壘，統一3：0領先樂天。

▲統一獅「四爺」陳傑憲單場4打數敲出3支安打，貢獻1分打點。（圖／統一獅提供）
▲統一獅「四爺」陳傑憲單場4打數敲出3支安打，貢獻1分打點。（圖／統一獅提供）
3局下陳晨威率先敲出深遠的二壘安打，並藉由犧牲滾地球踏上三壘，第3棒梁家榮打出內野滾地球，統一傳回本壘不及，樂天搶下第1分。霸威斯在4局上遭遇亂流，單局被統一敲出5支安打，狂失4分後退場，統一7：1大幅領先。

樂天牛棚曾家輝抓下2個出局數後，接連投出2次四壞保送，陳鏞基擊出左外野的穿越滾地球，統一再添1分，5局上結束，統一打線已狂敲出11支安打。樂天打線在5、6、7局都有成功選到保送或敲出安打，但都留下殘壘，沒有分數進帳。

反倒是領先的統一，8局上「91連線」再度發威，第9棒林靖凱、林佳緯分別敲出帶有1分打點的一壘安打，把領先擴大到10：1，並在9局上再拿下1分。最終，統一打線全場狂敲17支安打，以11：1擊敗樂天，奪下近期的4連勝。

▲統一獅先發勝騎士主投5.2局，被敲5支安打僅失1分，和味全伍鐸在同日收下本季第3勝，並列中職勝投王。（圖／統一獅提供）
▲統一獅先發勝騎士主投5.2局，被敲5支安打僅失1分，和味全伍鐸在同日收下本季第3勝，並列中職勝投王。（圖／統一獅提供）
統一打線有3人繳出猛打賞表現，選秀探花林佳緯本場6打數敲出4支安打，收下本季個人首次單場MVP，陳傑憲則是4打數敲3安，陳重廷共5打數也有3支安打。投手方面，先發勝騎士主投5.2局，被敲5支安打僅失1分，和味全伍鐸在同日收下本季第3勝，並列中職勝投王。


中職同日賽事：

 

（雲林斗六球場）味全龍1：0台鋼雄鷹

MVP：伍鐸

勝投：伍鐸（5.2局、4安打、0失分）


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