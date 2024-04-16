林佳緯單場6支4！統一打線猛敲17安11：1轟炸樂天　台鋼苦吞5連敗

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2局上，陳重羽靠著觸身球上壘後，林佳緯也敲出安打，陳晨威發生守備失誤，讓統一站上二、三壘，結果先是邱智呈打出帶有1分打點的內野滾地球，再由陳傑憲敲出中外野落地安打，護送林佳緯回本壘，統一3：0領先樂天。
3局下陳晨威率先敲出深遠的二壘安打，並藉由犧牲滾地球踏上三壘，第3棒梁家榮打出內野滾地球，統一傳回本壘不及，樂天搶下第1分。霸威斯在4局上遭遇亂流，單局被統一敲出5支安打，狂失4分後退場，統一7：1大幅領先。
樂天牛棚曾家輝抓下2個出局數後，接連投出2次四壞保送，陳鏞基擊出左外野的穿越滾地球，統一再添1分，5局上結束，統一打線已狂敲出11支安打。樂天打線在5、6、7局都有成功選到保送或敲出安打，但都留下殘壘，沒有分數進帳。
反倒是領先的統一，8局上「91連線」再度發威，第9棒林靖凱、林佳緯分別敲出帶有1分打點的一壘安打，把領先擴大到10：1，並在9局上再拿下1分。最終，統一打線全場狂敲17支安打，以11：1擊敗樂天，奪下近期的4連勝。
統一打線有3人繳出猛打賞表現，選秀探花林佳緯本場6打數敲出4支安打，收下本季個人首次單場MVP，陳傑憲則是4打數敲3安，陳重廷共5打數也有3支安打。投手方面，先發勝騎士主投5.2局，被敲5支安打僅失1分，和味全伍鐸在同日收下本季第3勝，並列中職勝投王。
中職同日賽事：
（雲林斗六球場）味全龍1：0台鋼雄鷹
MVP：伍鐸
勝投：伍鐸（5.2局、4安打、0失分）
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