楊麗菁遭小13歲恐怖前任找人噴漆保時捷！恐慌發作「無法入睡」

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楊麗菁憤怒發文，並貼出和解書照片，並坦言自己正在經歷低潮時期，因為3月父親逝世，加上近期花蓮地震，讓她相當低落，沒想到自己的家竟被龔姓前男友找人擅闖，讓她嚇到睡不著，只好再次報警。
楊麗菁2018年和龔姓前任相戀，當時高調認愛，但卻短暫結束戀情，女方還指控男方就是恐怖情人，不僅對她欺騙，還傷害並恐嚇她，雙方對簿公堂，最後只能和解結束這場短命戀，如今二度再犯，也坐實兩人無法破鏡重圓。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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