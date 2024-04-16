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楊麗菁遭小13歲恐怖前任找人噴漆保時捷！恐慌發作「無法入睡」

▲楊麗菁遭小13歲的龔姓前男友找人噴漆愛車，翻出6年前和解書對簿公堂。（圖／楊麗菁 臉書）
▲楊麗菁遭小13歲的龔姓前男友找人噴漆愛車，翻出6年前和解書對簿公堂。（圖／楊麗菁 臉書）

記者施以慧／綜合報導

台灣第一武打女演員楊麗菁傳出遭前男友恐嚇，還在她的愛車保時捷上噴上不雅字眼，讓楊麗菁氣憤報警，聲明兩人早在6年前分手，當時也僅有交往4個月，但這名小她13歲的龔姓前任疑似無法接受事實，還曾經恐嚇楊麗菁，讓她不堪其擾尋求司法幫助，沒想到事隔多年竟故態復萌。

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▲楊麗菁發文指控龔姓前男友，時隔多年又再度出現，不僅私闖民宅，還在她的愛車上噴漆不雅字眼。（圖／楊麗菁 臉書）
▲楊麗菁發文指控龔姓前男友找人私闖民宅，還在她的愛車上噴漆不雅字眼。（圖／楊麗菁 臉書）
楊麗菁說：「本人在此聲明我跟龔先生，僅在六年前有短暫四個月的交往，早已斷絕所有關係。因為我提出分手，他曾經對我有過妨害名譽、恐嚇、毁謗以及洩漏個資、等等罪行，在法院他全部承認，並答應賠償和解金30萬元。原先還想給他一個改過的機會，和解金分文不付我也不以為意，只希望遠離這個人就好！我也早忘了他的存在！而且我現在有一個交往四年的男朋友！」

▲楊麗菁貼出和解書，指稱龔姓前任對她的種種罪行。（圖／楊麗菁 臉書）
▲楊麗菁貼出和解書，指稱龔姓前任對她的種種罪行。（圖／楊麗菁 臉書）
楊麗菁憤怒發文，並貼出和解書照片，並坦言自己正在經歷低潮時期，因為3月父親逝世，加上近期花蓮地震，讓她相當低落，沒想到自己的家竟被龔姓前男友找人擅闖，讓她嚇到睡不著，只好再次報警。

楊麗菁2018年和龔姓前任相戀，當時高調認愛，但卻短暫結束戀情，女方還指控男方就是恐怖情人，不僅對她欺騙，還傷害並恐嚇她，雙方對簿公堂，最後只能和解結束這場短命戀，如今二度再犯，也坐實兩人無法破鏡重圓。

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