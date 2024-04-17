幼稚園畢旅「東京大阪玩7天」！家長曝超狂行程 眾看傻：太高檔
畢業旅行不僅能和同學一起旅遊，更能留下學生時期寶貴回憶。但近日就有一名家長透露，小孩就讀的幼稚園即將舉行畢業旅行，其中可以選擇出國去日本東京、大阪7日遊，讓他相當猶豫是否該答應，貼文曝光後立即引起熱烈討論，網友們紛紛看傻驚呼「哪間學校這麼勇敢？」
記者賴禹妡／綜合報導
一名家長日前在臉書社團「靠北幼稚園」發文，他表示小孩就讀的幼稚園大班即將舉行畢業旅行，校方提供家長兩個選項，分別為「澎湖金門七日遊」與「東京大阪七日遊」，因行程日期錯開，家長可以選擇讓小孩參加其中一種，或是兩者都參加。
對此，原PO指出，雖然之前有帶小孩出國過6次，但每一次都有爸媽相伴，這次卻是要由學校帶出國，讓他有些擔心，因此也求助其他家長，「我想請問的是給小孩出國旅遊的話，有沒有類似經驗的家長可以給我一些意見？」
貼文曝光後，網友們全看傻直呼「好高檔的學校」、「還有空位嗎？可以加一」、「想當年，我幼稚園畢旅是青年公園」。但也有家長勸退原PO，「家長能跟嗎？可以的話兩者都行；不能跟的話，我的話都不要參加」、「這行程⋯爸媽都覺得很挑戰了，學校、老師也太有勇氣了吧」。